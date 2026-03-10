CJI Surya Kant: सुप्रीम कोर्टात अचानक तणाव; सरन्यायाधीश सूर्यकांत संतापले... तरुण वकिलाने नेमकं काय केलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका तरुण वकिलाने दाखल केलेल्या पाच जनहित याचिका फेटाळून लावल्या. या याचिका निरर्थक आणि प्रसिद्धीमागे धावणाऱ्या असल्याचे मत व्यक्त करत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र नाराजी दर्शवली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर आलेल्या प्रकरणात सरन्यायाधीशांनी वकिलाला थेट सल्ला देताना म्हटले की, “मी या बाबतीत अतिशय रूढीवादी आणि ठाम आहे. कायद्याच्या अभ्यासाऐवजी सोशल मीडियावर लक्ष वेधण्यासाठी अशा याचिका दाखल करणे बंद व्हायला हवे.”.खंडपीठाने प्रथम नागरी संस्थांच्या निष्काळजीपणामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी निर्देश मागणारी याचिका निकालात काढली. याचिकेत सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या देखभालीतील कमतरतेमुळे होणाऱ्या अपघातांवर नियंत्रणासाठी व्यापक आदेशांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका अस्पष्ट आणि अत्यंत व्यापक दाव्यांनी भरलेली असल्याचे सांगितले. असे निर्देश पाळणे कठीण असल्याने जनहित याचिका दाखल करण्याचे काहीच कारण नसल्याचे स्पष्ट केले. खंडपीठाने वकिलाला विचारले की, संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध थेट तक्रार का दाखल केली नाही? यावर वकिलाने “हा राष्ट्रीय स्तराचा मुद्दा आहे” असे उत्तर दिले..CJI Surya Kant यांच्या पहिल्या खटल्यात धक्कादायक क्षण! वकीलाचा अचानक आवाज गेला, courtroom मध्ये नेमकं काय घडलं?.माध्यमांमध्ये दिसण्यासाठी अशा निराधार याचिकामुख्य न्यायाधीशांनी वकिलाला विचारले की, तुम्ही वकिली व्यवसाय किती काळापासून करत आहात? वकिलाने चार वर्षे असा उल्लेख केल्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “तुमच्या कायदेशीर कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात तुम्ही व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करा. कायद्याचे ज्ञान आणि मसुदा तयार करण्याचे कौशल्य शिका. कार्यालयात काम करण्याऐवजी फक्त माध्यमांमध्ये दिसण्यासाठी अशा निराधार याचिका तयार करणे योग्य नाही.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या याचिका राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये वारंवार येऊ नयेत, विशेषतः ज्यांना हा व्यवसाय गांभीर्याने करायचा आहे त्यांच्यासाठी हे हानिकारक आहे..चार याचिकाही फेटाळल्यायाच प्रकरणात खंडपीठाने एकाच वकिलाने दाखल केलेल्या इतर चार याचिकाही फेटाळल्या. त्यामध्ये कांदा आणि लसूणमध्ये ‘तामसिक’ ऊर्जा आहे की नाही याबाबत वैज्ञानिक अभ्यास करण्याची मागणी करणारी याचिका, अल्कोहोल आणि तंबाखू उत्पादनांतील हानिकारक घटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्देश मागणारी याचिका, अनिवार्य मालमत्ता नोंदणीचे निर्देश मागणारी याचिका आणि अभिजात भाषा म्हणून घोषणा करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची मागणी करणारी याचिका यांचा समावेश होता. सर्व याचिका जनहिताच्या नावाखाली केवळ प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी दाखल करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जनहित याचिका ही गंभीर बाब आहे आणि ती फक्त प्रसिद्धीसाठी वापरता येत नाही..CJI Surya Kant Warning : जर कुणी कोर्टाशी पंगा घेतला तर ... सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत कोणावर भडकले ? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.