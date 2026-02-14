Supreme Court
Supreme CourtEsakal
देश

Live-in Partner vs Dowry Law: पत्नी नाही, तरी गुन्हा? लिव्ह-इन पार्टनरलाही हुंडा कायद्याचा हक्क? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला थेट सवाल

Supreme Court Examines Whether Live-in Partners Can Use Dowry Law Against Married Men : लिव्ह-इन रिलेशनशिप, विवाहित पुरुष आणि हुंडा छळ कायदा यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा सवाल; कलम ४९८अ लागू होऊ शकते का यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले
Published on

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण कायदेशीर मुद्द्यावर विचारविनिमय सुरू केला आहे. यात विवाहित पुरुषाने दुसऱ्या महिलेसोबत लिव्ह-इन नातेसंबंध ठेवल्यास, ती महिला त्याच्याविरुद्ध हुंडा छळाच्या कलमाखाली (भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८अ) तक्रार नोंदवू शकते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारकडून स्पष्ट उत्तर मागवले.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Supreme Court Of India
Supreme Court Judges