Live-in Partner vs Dowry Law: पत्नी नाही, तरी गुन्हा? लिव्ह-इन पार्टनरलाही हुंडा कायद्याचा हक्क? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला थेट सवाल
Supreme Court Examines Whether Live-in Partners Can Use Dowry Law Against Married Men : लिव्ह-इन रिलेशनशिप, विवाहित पुरुष आणि हुंडा छळ कायदा यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा सवाल; कलम ४९८अ लागू होऊ शकते का यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण कायदेशीर मुद्द्यावर विचारविनिमय सुरू केला आहे. यात विवाहित पुरुषाने दुसऱ्या महिलेसोबत लिव्ह-इन नातेसंबंध ठेवल्यास, ती महिला त्याच्याविरुद्ध हुंडा छळाच्या कलमाखाली (भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८अ) तक्रार नोंदवू शकते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारकडून स्पष्ट उत्तर मागवले.