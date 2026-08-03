Live-in Relationship : महिला लिव्ह-इन पार्टनरला पत्नी इतकाच अधिकार, दोषी पुरुषाला खावी लागणार जेलची हवा; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

सुप्रीम कोर्टाने 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणाऱ्यांच्या बाबतीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जोडीदार किंवा त्याच्या कुटुंबीयांकडून होणारा छळ किंवा अत्याचार यांसारख्या प्रकरणांमध्ये, लिव्ह-इन जोडीदाराला पत्नीप्रमाणेच अधिकार असतील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८-अ जे पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून केल्या जाणाऱ्या क्रूरतेशी संबंधित आहे ते आता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील जोडीदारांनाही लागू होईल..एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, क्रूरतेपासून संरक्षणाची तरतूद केवळ विवाहसंस्थेपर्यंतच मर्यादित राहू नये; बदलत्या सामाजिक वास्तवासोबत कायद्यातही बदल होणे आवश्यक आहे. लिव्ह-इन जोडीदार पुरुष आहे की स्त्री, याने काही फरक पडत नाही; अशा संबंधांचे स्वरूप विविध असू शकते. विवाहित व्यक्तींप्रमाणेच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील व्यक्तींनाही कलम ४९८-अ अंतर्गत संरक्षण मिळवण्याचा अधिकार असायला हवा..भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून पत्नीवर किंवा घरातील एखाद्या स्त्री सदस्यावर क्रूरता केल्यास तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. क्रूरतेची व्याख्या अशा वर्तणुकीच्या आधारे केली जाते ज्यामुळे एखादी स्त्री आत्महत्येस प्रवृत्त होते, तिला गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक इजा पोहोचते, किंवा मालमत्ता किंवा हुंड्याबाबतच्या बेकायदेशीर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तिला छळले जाते..Dowry Death Law : पतीच्या दबावात पत्नीने माहेरच्या संपत्तीत हिस्सा मागणे म्हणजे हुंडाच; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय.अशा कोणत्याही परिस्थितीत, न्याय मिळवण्यासाठी महिला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकते. आता अशाच परिस्थितींमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील व्यक्तींनाही समान कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा अधिकार असेल..FAQs 1. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये महिलांना कोणते अधिकार मिळतात? ➡️ महिलांना आता पत्नीप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळते, विशेषतः छळाच्या प्रकरणात.2. IPC कलम 498A लिव्ह-इन रिलेशनशिपला लागू होते का? ➡️ हो, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की हे कलम आता लिव्ह-इन पार्टनरवरही लागू होईल.3. क्रूरता म्हणजे नेमके काय? ➡️ मानसिक किंवा शारीरिक छळ, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे किंवा हुंड्यासाठी त्रास देणे.4. दोषी ठरल्यास शिक्षा काय आहे? ➡️ 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.5. महिलांनी न्यायासाठी काय करावे? ➡️ संबंधित प्रकरणात न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतात.6. हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे? ➡️ हा निर्णय बदलत्या समाजरचनेला मान्यता देतो आणि महिलांचे अधिकार मजबूत करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.