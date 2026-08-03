देश

Live-in Relationship : महिला लिव्ह-इन पार्टनरला पत्नी इतकाच अधिकार, दोषी पुरुषाला खावी लागणार जेलची हवा; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

Supreme Court Verdict : बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार कायद्यात बदल आवश्यक असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. क्रूरतेमध्ये मानसिक, शारीरिक छळ आणि हुंड्यासाठी त्रास देणे यांचा समावेश आहे. दोषी आढळल्यास आरोपीला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
Supreme Court grants live-in partners equal rights under IPC 498A

Supreme Court grants live-in partners equal rights under IPC 498A

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सुप्रीम कोर्टाने 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणाऱ्यांच्या बाबतीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जोडीदार किंवा त्याच्या कुटुंबीयांकडून होणारा छळ किंवा अत्याचार यांसारख्या प्रकरणांमध्ये, लिव्ह-इन जोडीदाराला पत्नीप्रमाणेच अधिकार असतील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८-अ जे पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून केल्या जाणाऱ्या क्रूरतेशी संबंधित आहे ते आता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील जोडीदारांनाही लागू होईल.

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