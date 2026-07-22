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Supreme Court: 'आमच्याकडे वेळ नाही...' CJI सूर्यकांतांनी CJP मारहाण प्रकरणातील याचिका ऐकण्यास नकार; व्हिडिओही पाहण्यास स्पष्ट नकार

CJI Surya Kant Refuses Urgent Hearing on Parliament Protest Petition : संसद मोर्चा प्रकरणातील याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; व्हिडिओ पाहण्यासाठी वेळ नसल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे स्पष्ट मत.
Supreme Court Declines Parliament Protest Plea, CJI Says No Time for Videos

Supreme Court Declines Parliament Protest Plea, CJI Says No Time for Videos

esakal

Sandip Kapde
Updated on

संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाई आणि आंदोलकांवरील मारहाणीच्या आरोपांशी संबंधित याचिकेची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. बुधवारी न्यायालयात दाखल झालेल्या या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायालयाकडे वेळ नसल्याचे स्पष्ट करत कोणतेही व्हिडिओ पाहण्यासही नकार दिला.

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