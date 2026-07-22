Supreme Court: 'आमच्याकडे वेळ नाही...' CJI सूर्यकांतांनी CJP मारहाण प्रकरणातील याचिका ऐकण्यास नकार; व्हिडिओही पाहण्यास स्पष्ट नकार

संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाई आणि आंदोलकांवरील मारहाणीच्या आरोपांशी संबंधित याचिकेची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. बुधवारी न्यायालयात दाखल झालेल्या या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायालयाकडे वेळ नसल्याचे स्पष्ट करत कोणतेही व्हिडिओ पाहण्यासही नकार दिला..याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयात हजर असलेल्या वकिलांनी सोमवारी संसदेकडे काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात झालेल्या संघर्षाचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच या घटनेशी संबंधित व्हिडिओ न्यायालयासमोर सादर करण्याची परवानगी मागितली. याचिकेची सुनावणी गुरुवारी घेण्यात यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली..याचिकाकर्त्याची भूमिकाबार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्याकडे पोलिसांच्या क्रूरतेशी संबंधित व्हिडिओ आहेत. हे प्रकरण दुसऱ्या दिवशी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केल्यास न्यायालयासमोर ते सादर करता येतील, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी आंदोलनात विद्यार्थ्यांचाही सहभाग असल्याचा उल्लेख केला. सीजेपीच्या बॅनरखाली झालेल्या या आंदोलनात अनेक विद्यार्थी आणि पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले..सरन्यायाधीशांचे स्पष्ट मतभारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर एका वकिलाने पोलिसांच्या कथित क्रूरतेचे व्हिडिओ पुरावे असल्याचा दावा करत हे प्रकरण दुसऱ्या दिवशी तातडीने सुनावणीसाठी घेण्याची विनंती केली.यावेळी वकिलाने, "जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून पोलिसांकडून त्यांच्यावर क्रूर कारवाई केली जात आहे," असा दावा केला. मात्र, त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, "कृपया आमचा आणि तुमचा वेळ वाया घालवू नका. तुमचा वेळ आमच्या वेळेपेक्षा अधिक मौल्यवान आहे," असे सांगितले.त्यानंतर वकिलाने वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांचा उल्लेख करत, नीट परीक्षा निष्पक्षपणे घेण्यात यावी आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) बरखास्त करावी, यासह काही महत्त्वाच्या मागण्या विद्यार्थ्यांच्या असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.यानंतर न्यायालयाने पुढील प्रकरण पुकारल्यानंतरही संबंधित वकिलाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलिस अत्याचारांचे व्हिडिओ सादर करण्याचा आग्रह धरला. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, "आम्हाला व्हिडिओमध्ये रस नाही. ते पाहण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही," असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले..Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाने हाय कोर्टाचे २८ निर्णय का रद्द केले; नेमकं काय घडलं होतं, काय होतं प्रकरण?.संसद मोर्चादरम्यान संघर्षजून महिन्यापासून जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या कॉक्रोच जनता पक्षाने (CJP) २० जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. या मोर्चात मोठ्या संख्येने आंदोलक सहभागी झाले होते. मोर्चादरम्यान दिल्ली पोलीस आणि विद्यार्थ्यांसह आंदोलकांमध्ये संघर्ष झाल्याचे वृत्त समोर आले. या घटनेत अनेक पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले असून, या प्रकरणात आतापर्यंत सहा एफआयआर दाखल झाल्याचे वृत्त आहे..जखमींची संख्यामंगळवारी सकाळी ८ वाजेपर्यंत १८६ जखमींना राम मनोहर लोहिया रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी ८९ जण पोलीस अधिकारी असल्याची माहिती देण्यात आली. दुसरीकडे, पोलिसांच्या माहितीनुसार या आंदोलनादरम्यान एकूण ११८ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत..पेलेट गनच्या वापराबाबत आरोप-प्रत्यारोपमंगळवारी सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी पोलिसांनी शांततापूर्ण आंदोलकांवर पेलेट गनचा वापर केल्याचा आरोप केला. त्यांनी काही व्हिडिओंचा उल्लेख करत त्यामध्ये दिसणाऱ्या चेहऱ्यावरील जखमा पेलेट गनच्या जखमांशी सुसंगत असल्याचा दावा केला.मात्र, दिल्ली पोलिसांनी हे आरोप फेटाळून लावत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर "फेक न्यूज अलर्ट" जारी केला. शांततापूर्ण आंदोलकांवर पेलेट गन वापरल्याच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.याशिवाय, सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये रॅपिड ॲक्शन फोर्सने (RAF) आंदोलकांवर इलेक्ट्रिक स्टन गनचा वापर केल्याचा दावा करण्यात आला होता. दिल्ली पोलिसांनी हा दावाही नाकारत अशा प्रकारच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे म्हटले..Supreme Court ची रेल्वेच्या 'सेकंड-क्लास पॅसेंजर' शब्दप्रयोगावर नाराजी; अपघातग्रस्ताच्या कुटुंबाला ८ लाखांची नुकसान भरपाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.