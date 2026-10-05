देश

Supreme Court : ज्ञानेश कुमार यांना तूर्तास दिलासा मात्र विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय गंभीर; केंद्रासह निवडणूक आयोगाला नोटीस

Election Commission : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकार, तिन्ही निवडणूक आयुक्तांसह कॅबिनेट सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली.
Supreme Court Issues Notice to Election Commission Officials

Supreme Court Issues Notice to Election Commission Officials

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने भारत सरकारसह तिन्ही निवडणूक आयुक्त, कॅबिनेट सचिव, वरिष्ठ उप-निवडणूक आयुक्त (DEC) मनीष गर्ग आणि आयटी प्रमुख सीमा खन्ना यांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेत विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी करण्याची तसेच निवडणूक आयोगाच्या 'मानक कार्यपद्धती'ला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Election Commision Of india
Gyanesh Kumar controversy
Marathi News Esakal
www.esakal.com