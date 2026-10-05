Supreme Court : ज्ञानेश कुमार यांना तूर्तास दिलासा मात्र विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय गंभीर; केंद्रासह निवडणूक आयोगाला नोटीस

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने भारत सरकारसह तिन्ही निवडणूक आयुक्त, कॅबिनेट सचिव, वरिष्ठ उप-निवडणूक आयुक्त (DEC) मनीष गर्ग आणि आयटी प्रमुख सीमा खन्ना यांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेत विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी करण्याची तसेच निवडणूक आयोगाच्या 'मानक कार्यपद्धती'ला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे..याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती आणि त्यांच्या अधिकारांशी संबंधित कायद्यात अलीकडे करण्यात आलेल्या बदलांकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कार्यकाळात केलेल्या कृतींसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यावर संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच, आयोगाला स्वतःची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत..Prithviraj Chavan : ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा देऊन चालणार नाही, तर त्यांना...; पृथ्वीराज चव्हाणांचे घणाघाती आरोप, फौजदारी कारवाईचीही मागणी.विकास सिंह यांनी या संरक्षणावर प्रश्न उपस्थित करताना, "निवडणूक आयुक्तांना असे संरक्षण देण्यात आले आहे, जे पंतप्रधानांनाही मिळत नाही," असा युक्तिवाद केला. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर न्यायालयाने असे केल्यास निवडणूक आयोगाचे कामकाज कसे सुरू राहील, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर इतर दोन निवडणूक आयुक्त काम पाहू शकतात, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले..सुनावणीदरम्यान विकास सिंह यांनी प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत आयोगातील सर्व निर्णय एकमताने घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही केली. मात्र, न्यायालयाने याचिकेची सविस्तर तपासणी करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. आयोगाचे कामकाज कायद्याच्या चौकटीतच होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले..न्यायालयाने सांगितले की, या विषयाशी संबंधित कायदा अस्तित्वात असून आयोगाचे कामकाज त्यानुसारच सुरू आहे आणि पुढेही तसेच सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. "दहा दिवसांत काहीही मोठे किंवा अनर्थ घडणार नाही. काही चूक झाली तर ती नंतर रद्द करता येऊ शकते," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले..मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांना पगार किती मिळतो?.तसेच, याचिकेचा आधार असलेली बातमी पूर्णपणे अचूक, अंशतः अचूक किंवा चुकीची असू शकते. केवळ त्या बातमीच्या आधारे आदेश देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस जारी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.