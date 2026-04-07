Supreme Court : कायदे -अधिकार असूनही महिलांवर पुरुषसत्तेचं नियंत्रण अजूनही कायम; सुप्रीम कोर्टाची खंत!

Supreme Court highlights deep-rooted patriarchy despite legal protections for women in India : कायदे आणि अधिकार असूनही महिलांवर पुरुषसत्तेचं वर्चस्व कायम; सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली गंभीर चिंता, समानतेच्या मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह
Supreme Court Flags Deep-Rooted Patriarchy Despite Women’s Legal Rights in India

Sandip Kapde
Updated on

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या जीवनातील पुरुषसत्ताक वर्चस्वाबाबत एक निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, कायदे आणि अधिकार असूनही महिलांच्या आयुष्यावर पुरुषसत्तेचं नियंत्रण अजूनही मोठ्या प्रमाणात दिसतं. महिलांच्या शरीरावर, त्यांच्या निवडींवर आणि जीवनावर समाजाचं नियंत्रण खोलवर रुजलेलं आहे. हे नेहमी दिसत नाही, पण ते सर्व स्तरांवर जाणवतं, अशी खंत न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.

Supreme Court
Supreme Court Of India
Supreme Court Judges

