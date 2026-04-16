Supreme Court: लाखोंच्या आस्थेला चुकीचे ठरविणे कठीण; सरन्यायाधीशांची टिप्पणी, शबरीमला प्रकरण सुनावणीवेळी धर्माला खिळखिळे न करण्याचे आवाहन!

नवी दिल्ली: कोणती प्रथा धार्मिक आणि कोणती धर्मनिरपेक्ष हे न्यायालय कसे काय ठरवणार? असे सांगतानाच लाखो लोकांच्या आस्थेला चुकीचे ठरविणे कठीण असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बुधवारी शबरीमला प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी केली. ''समाजसुधारणेच्या नावाखाली धर्माला खिळखिळे केले जाऊ शकत नाही,'' असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले..''एखादी बाहेरची व्यक्ती धर्म आणि संप्रदायाच्या प्रथेला आक्षेप घेत कशी काय जनहित याचिका दाखल करू शकते?'' असा सवाल त्रावणकोर देवस्वम मंडळाची (टीडीबी) बाजू मांडताना ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी उपस्थित केला. .धर्मावर कोट्यवधी लोकांची आस्था असते. घटनेच्या कलम ३२ चा आधार घेत तिसरी व्यक्ती यात बदल करू शकत नाही, असे सिंघवी यांनी सांगितले असता, ''कोट्यवधी लोकांची आस्था चुकीची असल्याचे ठरवणे, हीच सर्वांत अवघड बाब आहे,'' असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले. तर, ''सामाजिक कल्याण आणि सुधारणेच्या नावाखाली धर्माला संपवले जाऊ शकत नाही,'' अशी टिप्पणी न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी केली..घटनात्मक मुद्द्यांचा आधारकेरळ उच्च न्यायालयाने १९९१ मध्ये शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये हा निर्णय भेदभावपूर्ण असल्याचे सांगत बंदी हटवली. यावर सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या. सात महत्त्वाचे घटनात्मक मुद्दे निश्चित करत सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी घेत आहे. .घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याची मर्यादा काय? नैतिकता व घटनात्मक नैतिकता याची नेमकी व्याख्या काय व त्याच्यात कोणते अंतर आहे? धार्मिक प्रथांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप अथवा न्यायिक समीक्षा कोणत्या सीमेपर्यंत झाली पाहिजे? आदी मुद्द्यांवर विमर्श सुरू आहे.