देश Supreme Court: "आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या जातीला बाहेर काढलं पाहिजे"; सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं? Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मंगळवारी 'शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रवेशांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे का, या कायदेशीर प्रश्नाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली.