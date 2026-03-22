सोशल मीडियाचा निष्पक्ष न्यायप्रक्रियेला धोका; सर्वोच्च न्यायालयाचं महत्त्वाचं निरीक्षण; व्यक्त केली गंभीर चिंता, काय म्हणाले?

मोबाईलवर चित्रित केलेले व्हिडिओ त्वरित सोशल मीडियावर अपलोड करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली असून, यामुळे निष्पक्ष सुनावणीवर परिणाम होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. सर न्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची आणि न्यायाधीश विपुल पंचोली यांच्या पीठाने ही टिपणी केली. आरोपींचे फोटो व व्हिडिओ पोलिसांकडून सोशल मीडियावर टाकल्याने जनमानसात पूर्वग्रह निर्माण होतो, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. .याचिकेतील आरोपानुसार, पोलिस आरोपींचे फोटो व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकतात. त्यामुळे लोकांच्या मनात आधीच त्या व्यक्तीबद्दल चुकीचा समज तयार होतो. न्यायालयाने सांगितले की, आजकाल प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे आणि प्रत्येकजण स्वतःच 'मीडिया' बनला आहे. त्यामुळे माहिती पटकन पसरते, पण ती नेहमीच योग्य किंवा जबाबदार असते असे नाही..पीठाने सांगितले की, पोलिसांच्या मीडिया ब्रिफिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश आधीच देण्यात आले आहेत. मात्र, फक्त पोलिसांवर नियंत्रण ठेवणे पुरेसे नाही. सोशल मीडिया, पारंपरिक माध्यमे आणि सामान्य नागरिक यांच्या भूमिकेचाही विचार करून व्यापक यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने माध्यमांमधील 'मीडिया ट्रायल'च्या वाढत्या प्रवृत्तीवरही चिंता व्यक्त केली..पोलिसांनी कोणत्याही बाजूने पूर्वग्रह न ठेवता निष्पक्ष तपास करणे आवश्यक असल्याचे सांगत, अतिउत्साही वक्तव्यांवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले. सोशल मीडियावरील काही प्लॅटफॉर्म 'ब्लॅकमेलिंग'सारखी भूमिका बजावत असल्याचेही सरकारने सांगितले. दरम्यान, या विषयावर व्यापक विचार करण्यासाठी याचिका मागे घेऊन नव्याने सादर करण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला असून, याचिकाकर्त्यांनी तो मान्य केला.