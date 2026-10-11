मेट्रो-इंटरनेट सुरू करा, बॅरिकेड्स हटवा; कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईपर्यंत...; सुप्रीम कोर्टाचे दिल्ली पोलिसांना आदेश

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सीजेपीने दिल्लीत आंदोलन केलं. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. याशिवाय रेल्वे गाड्या रद्द केल्या गेल्या, मेट्रो स्टेशन्स बंद केले आहेत. तसंच रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल तेव्हाच निर्बंधाचा निर्णय घ्या. मेट्रो आणि इंटरनेट सुरू करण्याचे आदेश पोलिसांना दिलेत. तुम्ही बॅरिकेड्स लावू शकत नाही, ते हटवा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय..मेट्रो स्टेशन्स बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला मेट्रो स्टेशन्स बंद करू नयेत असं सांगितलं होतं. तरीही मेट्रो स्टेशन्स बंद केले होते. याविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. .CJP आंदोलनाचा व्यापाऱ्यांना फटका, २ हजार कोटींचं नुकसान; व्यवसाय ठप्प, CTIने केली 'ही' मागणी.मेट्रो सेवा सुरळीत सुरु रहावी. नागरिकांच्या मुक्त संचाराच्या अधिकारावर बंधन नको. तसंच इंटरनेट पूर्ववत करण्यासाठी आदेश दिला जाईल असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईपर्यंत सर्व सेवा सुरळीत सुरू रहाव्यात. वकिलांनासुद्धा कोणताही अडथळा आणू नये असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. आंदोलनातून ताब्यात घेतलेल्यांना भेटू दिलं जात नसल्यानं वकिलांनी कोर्टात धाव घेतली होती..सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना म्हटलं की, सर्व मेट्रो स्टेशन्स रात्री १० वाजेपर्यंत उघडले होते. तसंच इंटरनेटही सुरू केलं आहे. दिल्ली मेट्रोच्या ३०३ स्थानकांपैकी ४५ स्थानके बंद होती. या स्टेशन्सच्या जवळचे स्टेशन्स सुरू होते. जवळपास दुपारी २ वाजता लोकांना आंदोलन स्थळावरून हटवण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.