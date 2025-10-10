Supreme Court: नावे वगळलेल्यांना मोफत कायदेशीर मदत करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे बिहार विधी सेवा प्राधिकरणाला आदेश

नवी दिल्ली : ‘बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदारयाद्यांमधून नावे वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींना अपील दाखल करण्यासाठी विनामूल्य कायदेशीर मदत देण्यात यावी,’ असे अंतरिम आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला दिले आहेत..मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीचा उपक्रम देशभर राबविण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले. प्रचाराच्या काळामध्ये खोटी माहिती पसरविण्यासाठी एआय टूल्सचा वापर करण्यात येऊ नये, असे आवाहनही आयोगाकडून करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने राबविलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल मतदार पुनरावलोकन मोहिमेत अनेक मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा आरोप होत असून त्या संदर्भात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत..कोणत्याही मतदाराला अपील करण्याचा हक्क नाकारला जाऊ नये आणि सर्व वगळलेल्या मतदारांना कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यात यावी, असा आदेश आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून देण्यात आला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १६ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. मतदारयाद्यांतून नावे वगळलेल्या व्यक्तींना अपील दाखल करता यावे म्हणून मदत करण्यासाठी राज्यातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांनी प्रत्येक जिल्ह्यात पॅरालिगल स्वयंसेवक आणि विनामूल्य कायदेशीर सल्लागार उपलब्ध करून द्यावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने प्राधिकरणाला दिले आहेत..अशी केली जाईल मदतअपील दाखल करण्याची मुदत अत्यल्प असल्यामुळे अंतरिम उपाय म्हणून बिहार राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षांनी आजच सर्व जिल्हा सचिवांना निर्देश द्यावेत. त्यांनी प्रत्येक गावातील पॅरालिगल स्वयंसेवकांचे मोबाइल क्रमांक व संपूर्ण माहिती पुन्हा प्रसिद्ध करावी. हे स्वयंसेवक स्थानिक बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधतील आणि अंतिम मतदार यादीतून वगळलेल्या व्यक्तींबाबत माहिती गोळा करतील..Supreme Court : बिहारच्या मतदार यादीतील वगळलेल्या ३.६६ लाख मतदारांची माहिती सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश.गूढ आदेश नकोपॅरालिगल स्वयंसेवक त्या व्यक्तींना अपील करण्याच्या अधिकाराबद्दल माहिती देतील, अपिलाचा मसुदा तयार करण्यासाठीही मदत करतील आणि त्यांना विनामूल्य कायदेशीर सल्लागारांची मदत देतील. प्रत्येकाला अपील करण्याची योग्य संधी मिळाली पाहिजे. मतदारांची नावे का वगळली गेली? याचे एका ओळीत गूढ आदेश नसावेत. या आदेशाचा लाभ मसुदा यादीत नाव नसलेल्या व्यक्तींनाही लागू होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.