Supreme Court: नावे वगळलेल्यांना मोफत कायदेशीर मदत करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे बिहार विधी सेवा प्राधिकरणाला आदेश

Bihar Election 2025: सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदारयादीतून वगळलेल्या लोकांना अपील दाखल करण्यासाठी विनामूल्य कायदेशीर मदत देण्याचा आदेश दिला. राज्यातील जिल्हा प्राधिकरणांनी पॅरालिगल स्वयंसेवक आणि सल्लागार उपलब्ध करावेत.
नवी दिल्ली : ‘बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदारयाद्यांमधून  नावे वगळण्यात आलेल्या   व्यक्तींना अपील दाखल करण्यासाठी  विनामूल्य कायदेशीर मदत देण्यात यावी,’ असे अंतरिम आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला दिले आहेत.

