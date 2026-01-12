देश
जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मुदतवाढ, सुप्रीम कोर्टाने थेट तारीख सांगत दिले आदेश
Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक घ्या असं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी निर्देश दिले.
जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिलाय. याआधी ३० जानेवारीपर्यंत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यात आता मुदतवाढ देण्यात आलीय. आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत. यामुळे लवकरच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असून आचारसंहिता लागू होऊ शकते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या संदर्भात दाखल जालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली.