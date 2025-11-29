Supreme Court: विकृत अन् अव्यवहार्य! सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय पलटवला, काय आहे या प्रकरणामागचे सत्य?

विवाह हे परस्पर विश्वास, प्रेम, सहवास आणि परस्पर आदरावर उभे असलेले पवित्र नाते आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केले. मात्र हुंड्याच्या दुष्ट प्रथेमुळे हे पवित्र बंधन आज दुर्दैवाने केवळ एक व्यवहार बनून राहिले आहे, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे गंभीर निरीक्षण नोंदवले..विकृत आणि पूर्णपणे अव्यवहार्यलग्नाला अवघे चार महिने झाले असतानाच हुंड्याच्या कारणास्तव पत्नीला विष देऊन ठार मारल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या आरोपी पुरुषाचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीन आदेशाला न्यायालयाने “विकृत आणि पूर्णपणे अव्यवहार्य” असे संबोधले. उच्च न्यायालयाने गुन्ह्याचे प्रचंड गांभीर्य, मयतेच्या नावे लिहिलेले मृत्यूपत्र, तसेच हुंडा मृत्यूची कायदेशीर संकल्पना याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला..Supreme Court: न्यायिक निर्णय पलटवले तर काय होईल? सुप्रीम कोर्टची थरारक चेतावणी! एका खटल्यातून संपूर्ण देशाला मोठा इशारा.संपूर्ण समाजाविरुद्धचा गुन्हाखंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “हुंडा हा केवळ एखाद्या व्यक्तीविरुद्धचा गुन्हा नाही; तो संपूर्ण समाजाविरुद्धचा गुन्हा आहे.” हुंडा प्रथा ही अनेकदा भेटवस्तू किंवा स्वेच्छेने दिलेल्या देणग्या अशा दिखाऊ स्वरूपात येते, पण खरे तर ती सामाजिक दिखावा आणि भौतिक लालसेपोटी केली जाणारी कृती असते, असे न्यायालयाने नमूद केले..हुंडा मृत्यूचे विदारक वास्तवहुंडाबळी हा केवळ वैयक्तिक ट्रॅजेडी नसून महिलांवर होणाऱ्या पद्धतशीर अत्याचारांचे आणि त्यांना गौण लेखण्याचे प्रतीक आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. “एका तरुण मुलीचे आयुष्य सासरी संपवले जाते, तेही तिच्या कोणत्याही चुकीमुळे नव्हे, तर फक्त दुसऱ्यांच्या अतृप्त लोभासाठी,” असे न्यायालयाने हुंडा मृत्यूचे विदारक वास्तव मांडले..मानवी प्रतिष्ठेलाच आव्हानअसे जघन्य अपराध मानवी प्रतिष्ठेलाच आव्हान देतात आणि भारतीय संविधानाच्या कलम १४ (समानता) तसेच कलम २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) यांची पायमल करतात, असे खंडपीठाने ठामपणे बजावले..Supreme Court: "५ वर्षे आदेश पाळला नाही… आम्हाला हलक्यात घेता का? आता सहन करणार नाही"; सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला इशारा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.