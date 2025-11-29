देश

Supreme Court: विकृत अन् अव्यवहार्य! सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय पलटवला, काय आहे या प्रकरणामागचे सत्य?

Supreme Court Overturns High Court Bail in Dowry Death Case: सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा जामीन आदेश रद्द केला. हुंडा मृत्यू प्रकरणातील न्याय, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय आणि भारतीय कायद्याचे कठोर निरीक्षण यावेळी करण्यात आले
विवाह हे परस्पर विश्वास, प्रेम, सहवास आणि परस्पर आदरावर उभे असलेले पवित्र नाते आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केले. मात्र हुंड्याच्या दुष्ट प्रथेमुळे हे पवित्र बंधन आज दुर्दैवाने केवळ एक व्यवहार बनून राहिले आहे, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे गंभीर निरीक्षण नोंदवले.

