पायजम्याची नाडी तोडणं हा....; बलात्काराचा प्रयत्न प्रकरणी हायकोर्टाचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं फिरवला

Chief Justice Surya Kant Clarifies Law on Attempt to Rape पायजम्याची नाडी तोडणे हा बलात्काराचा प्रयत्न ठरत नसल्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती दर्शवली आहे. उच्च न्यायालयाच्या त्या निकालावरून मोठी राळ उडाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. महिलेची छेड काढणे, पायजम्याची नाडी काढणे, स्तन पकडणे हे बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या श्रेणीत येते, असे सांगत सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला..उत्तर प्रदेशातील संबंधित प्रकरणातील आरोपींच्या विरोधात लावण्यात आलेल्या बलात्काराच्या प्रयत्नाचे आरोप उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले होते. तो निर्णय रद्द करत खटला पुढे चालू ठेवावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. "अशा प्रकरणांकडे केवळ कायद्याच्या तांत्रिक शब्दांनी नव्हे तर संवेदनशील दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्थेत संवेदनशीलता वाढवणे गरजेचे आहे," अशी टिपणी खंडपीठाने अंतिम निकालात केली आहे..शेतकरी कर्जनिवारणास हवे ३५ हजार कोटी, अर्थसंकल्पात घोषणा शक्य; नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना मिळणार प्रोत्साहन.सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली नसली तरी व्यापक विचारमंथन करून शिफारशी देण्यासाठी भोपाळच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीला तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापना करण्याचे आणि तीन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगितले आहे..काय आहे प्रकरण?उत्तर प्रदेशातील कासगंज येथे पवन आणि आकाश नावाच्या दोन आरोपींनी अल्पवयीन मुलीसोबत अश्लील कृत्य केले होते. आरोपींनी पीडितेच्या पायजम्याची नाडी तोडत एका पुलाजवळ नेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तेथे अन्य नागरिक आल्यानंतर आरोपी पळून गेले होते. यासंदर्भात पोलिसांनी आरोपींच्या विरोधात कलम ३७६ तसेच पॉक्सो कायद्यातील कलम १८ अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते.