CJI Suryakant सकाळी पेपर… संध्याकाळी याचिका! सीजेआय सूर्यकांत यांच्या एका वाक्याने उघड झाला मोठा ‘खेळ’

नवी दिल्ली: भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी जनहित याचिकांमध्ये सतत वाढ होत असल्याबद्दल गंभीर चिंता दर्शवली आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, काही हाय-प्रोफाइल व्यक्ती आता एकाच कामात गुंतल्या आहेत. सकाळी वर्तमानपत्र वाचणे आणि संध्याकाळी त्यावर आधारित जनहित याचिका दाखल करणे..हाय-प्रोफाइल व्यक्तींचा एकमेव अजेंडान्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, "आम्हाला जनहित याचिकांची संख्या वाढताना दिसत आहे. असे वाटते की काही हाय-प्रोफाइल व्यक्तींचा एकमेव अजेंडा झाला आहे. सकाळी पेपर वाचायचा आणि संध्याकाळी याचिका दाखल करायची." यापूर्वीही सरन्यायाधीशांनी याचिका लिहिण्याच्या पद्धती आणि त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती..अनेक याचिकांमध्ये खरे सार्वजनिक हित नसते२०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही या मुद्द्यावर जोरदार भाष्य केले होते. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, अशा अनेक याचिकांमध्ये खरे सार्वजनिक हित नसते. त्या केवळ प्रसिद्धी किंवा वैयक्तिक हितसंबंधासाठी दाखल केल्या जातात. न्यायालयाने अशा फालतू याचिकांवर तीव्र निषेध नोंदवला होता. "ही कायदेशीर प्रक्रियेचा सरळ गैरवापर आहे. यामुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया जातो. खऱ्या आणि गंभीर मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करता येत नाही. अशा तथाकथित जनहित याचिका सुरुवातीपासूनच रोखण्याची गरज आहे, जेणेकरून मोठ्या सार्वजनिक हिताच्या प्रकरणांना अडथळा येणार नाही," असे तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले होते..सरन्यायाधीशांची नाराजीएआयचा वापर करून तयार केलेल्या याचिकांबाबतही सरन्यायाधीशांची नाराजी चव्हाट्यावर आली आहे. मंगळवारीच न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याबाबत गंभीर निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्यासह झालेल्या या खंडपीठाने सांगितले की, काही वकिलांनी याचिका तयार करण्यासाठी एआय टूल्सचा वापर सुरू केला आहे, हे पूर्णपणे अयोग्य आहे..Mamata Banerjee: जिवंत लोक 'मृत' दाखवले? CJI सूर्यकांत यांच्यासमोर ममता बॅनर्जी आक्रमक; निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस.अस्तित्वात नसलेल्या निकालांचा संदर्भखंडपीठाने नमूद केले की, अशा याचिकांमध्ये अनेकदा अस्तित्वात नसलेल्या निकालांचा संदर्भ दिला जातो. या याचिकेची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाल्या, "अलीकडेच आम्हाला 'दया विरुद्ध मानवजाती' असा संदर्भ मिळाला, जो कुठेही अस्तित्वात नाही." सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याच संदर्भात न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या न्यायालयातील एक प्रकरण उल्लेख केले. तेथे एक नव्हे तर अनेक बनावट निकाल उद्धृत करण्यात आले होते..बनावट संदर्भ जोडलेन्यायमूर्ती नागरथना यांनी याबाबत अधिक स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या, "कधीकधी दिलेले निकाल बरोबर असतात, पण त्यांच्याशी बनावट संदर्भ जोडले जातात. यामुळे त्यांची पडताळणी करणे अत्यंत कठीण होते. याचा न्यायाधीशांवर अतिरिक्त भार पडतो."ही सर्व निरीक्षणे शैक्षणिक रूप रेखा वर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवण्यात आली. या याचिकेत राजकीय भाषणांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती..शक्तिशाली कायदेशीर साधनन्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे की, जनहित याचिका ही शक्तिशाली कायदेशीर साधन आहे, परंतु तिचा गैरवापर होऊ नये. फालतू आणि बनावट याचिका दाखल करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..दोन न्यायाधीशांमध्ये काय बिनसलं? Supreme Court च्या टीकेनंतर हायकोर्ट न्यायमूर्तींची खटल्यातून माघार, CJI सूर्यकांतांकडे विनंती.