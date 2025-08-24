Supreme Court: प्रीमियम व्हिस्की खरेदी करणारे ग्राहक सुशिक्षित अन् जागरूक, सुप्रीम कोर्टाने असं का म्हटलं? प्रकरण काय?

भारताच्या दारू उद्योगातील एका महत्त्वाच्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. फ्रेंच दारू उत्पादक कंपनी पेर्नो रिकार्ड आणि इंदूर येथील उद्योजक करणवीर सिंह छाब्रा यांच्या जेके एंटरप्रायझेस यांच्यातील ‘प्राइड’ या शब्दावरून सुरू असलेला वाद आता संपुष्टात आला आहे. पेर्नो रिकार्डच्या ‘ब्लेंडर्स प्राइड’ आणि ‘इम्पिरियल ब्लू’ या ब्रँड्सना छाब्रा यांच्या ‘लंडन प्राइड’ने आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘प्राइड’ हा शब्द सामान्य आहे आणि त्यावर कोणत्याही कंपनीचा एकाधिकार असू शकत नाही..वाद काय होता?पेर्नो रिकार्डने जेके एंटरप्रायझेसवर ‘लंडन प्राइड’ या नावाने व्हिस्की विक्री करून ट्रेडमार्क उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. कंपनीच्या मते, ‘लंडन प्राइड’ हे नाव ‘ब्लेंडर्स प्राइड’शी साम्य असल्याने ग्राहकांमध्ये गोंधळ होऊ शकतो. तसेच, लंडन प्राइडच्या बाटलीचा रंग, डिझाइन आणि लेबल ‘इम्पिरियल ब्लू’शी मिळते-जुळते आहे, असा दावा पेर्नोने केला होता. 2022 मध्ये इंदूरच्या वाणिज्य न्यायालयात याचिका दाखल करून पेर्नोने हा वाद सुरू केला..पेर्नो रिकार्डचे युक्तिवादपेर्नो रिकार्डने आपली बाजू मांडताना तीन मुख्य मुद्दे उपस्थित केले:1.‘प्राइड’ हा प्रमुख शब्द – ‘ब्लेंडर्स प्राइड’ आणि ‘लंडन प्राइड’ या दोन्ही नावांमध्ये ‘प्राइड’ हा शब्द मध्यवर्ती आहे.2. बाटली आणि पॅकेजिंगमधील साम्य– लंडन प्राइडच्या बाटलीचा आकार, लेबल डिझाइन आणि रंगसंगती ‘इम्पिरियल ब्लू’शी जाणीवपूर्वक मिळती-जुळती आहे.3. ग्राहकांमध्ये गोंधळाची शक्यता– दारू उद्योगात ब्रँडची ओळख ही दृश्य घटकांवर अवलंबून असते, त्यामुळे किरकोळ साम्यही ग्राहकांना गोंधळात टाकू शकते.जेके एंटरप्रायझेसचे प्रत्युत्तर1.‘लंडन प्राइड’ आणि ‘ब्लेंडर्स प्राइड’ ही दोन पूर्णपणे वेगळी नावे आहेत.2. दारू उद्योगात ‘प्राइड’ हा शब्द अनेक कंपन्या वापरतात, तो पेर्नो रिकार्डचा खास नाही.3. पेर्नोने कोणत्याही ग्राहकाला लंडन प्राइडमुळे गोंधळ झाल्याचा ठोस पुरावा सादर केला नाही..न्यायालयातील नाट्यमय प्रसंगहा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला तेव्हा 5 जानेवारी 2024 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पेर्नो रिकार्डचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टात ‘ब्लेंडर्स प्राइड’ आणि ‘लंडन प्राइड’च्या बाटल्या सादर केल्या. यावर सरन्यायाधीशांनी हसत हसत विचारले, “तुम्ही बाटल्या आणल्या?” रोहतगी यांनी उत्तर दिले की, साम्य दाखवण्यासाठी हे आवश्यक होते. सुनावणीनंतर रोहतगी यांनी बाटल्या परत मागितल्या, तेव्हा सरन्यायाधीशांनी मिश्किलपणे म्हटले, “हो, कृपया घेऊन जा!”.Supreme Court: राज्यपालांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय न घेतल्यास न्यायालयाने काढले ताशेरे.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालऑगस्ट 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पेर्नो रिकार्डची याचिका फेटाळली आणि ‘ब्लेंडर्स प्राइड’ आणि ‘लंडन प्राइड’ या दोन्ही ब्रँड्सना बाजारात एकत्र राहण्याची परवानगी दिली. निकालाचे चार मुख्य आधार होते:1. ब्रँडचे मूल्यमापन केवळ एका शब्दावरून करता येत नाही.2. पेर्नो रिकार्डचा ‘ब्लेंडर्स प्राइड’वर नोंदणीकृत अधिकार आहे, ‘प्राइड’ या शब्दावर नाही.3.‘प्राइड’ हा दारू उद्योगात नेहमी वापरला जाणारा शब्द आहे.4. प्रीमियम व्हिस्की खरेदी करणारे ग्राहक सुशिक्षित आणि जागरूक असतात, त्यांचा गोंधळ होण्याची शक्यता कमी आहे..ट्रेडमार्क कायद्यातील मैलाचा दगडकायदेशीर तज्ज्ञांनी हा निकाल भारतीय ट्रेडमार्क कायद्यातील मैलाचा दगड मानला आहे. यामुळे प्रथमच भारतात “पोस्ट-सेल कन्फ्युजन डॉक्ट्रिन” मान्य झाले. या सिद्धांतानुसार, खरेदीच्या वेळी गोंधळ न झाला तरी बाजारात समान उत्पादने असल्यास मूळ ब्रँडची प्रतिष्ठा कमी होऊ शकते. मात्र, दारूच्या बाबतीत हा सिद्धांत कमी लागू होतो, कारण व्हिस्की बाटल्या सामान्यतः खासगी ठिकाणी वापरल्या जातात, सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी नाही.उद्योगांवर होणारा परिणामट्रेडमार्क वकील आयुष जैन यांनी सांगितले की, हा निकाल दारू उद्योगापुरता मर्यादित नसून, फॅशन, लक्झरी वस्तू आणि ऑटोमोबाइल्ससारख्या क्षेत्रांवरही परिणाम करेल. ‘प्राइड’, ‘गोल्ड’, ‘क्लासिक’, ‘रॉयल’ यांसारखे सामान्य शब्द आता कोणतीही कंपनी एकतर्फी ताब्यात घेऊ शकणार नाही. भविष्यातील वादांमध्ये कंपन्यांना ग्राहकांमध्ये प्रत्यक्ष गोंधळ झाल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल..Supreme Court: सर्व निकाल रद्द! निवृत्त न्यायमूर्तींच्या निर्णयांवर सर्वोच्च कोर्टाचा मोठा आदेश, सरन्यायाधीश गवई काय म्हणाले? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.