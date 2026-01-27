Supreme Court मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी; केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपावर नाराजी? न्यायमूर्तींच्या विधानामुळे खळबळ

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय हे नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी निर्माण झाले आहे, त्यांना स्वातंत्र्यापासून दूर ठेवण्यासाठी किंवा हक्कांचे उल्लंघन मान्य करण्यासाठी नाही. असा स्पष्ट आणि कठोर संदेश न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी दिला. गोव्यात अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशनने आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात बोलताना त्यांनी हे मत मांडले..कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांवर मतभेद होऊ नयेतन्यायमूर्ती भुयान म्हणाले, “सर्व न्यायालयांनी कायद्याचे एकसमान पालन करायला हवे. इतर देश White-collar गुन्हेगारांना परत पाठवण्यास तयार नसतील तर आपण सर्व न्यायालयांनी एकत्र येऊन एकच आवाजात बोलले पाहिजे.” त्यांच्या मते, मतभेद होऊ शकतात, पण कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांवर मतभेद होऊ नयेत. संविधानाचे पालन करणे हा प्रत्येकासाठी बंधनकारक आहे..Supreme Court: “कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखे हक्क…” ; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय? 2018 चा निर्णय फेटाळला.संविधान सर्वोच्चते पुढे म्हणाले, “धारणा वेगवेगळ्या असू शकतात, पण कायद्याची अंमलबजावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वेगवेगळ्या मते असू नयेत. संविधान हा सर्वोच्च आहे आणि त्याचे पालन अनिवार्य आहे.” तपास यंत्रणांनी आपली विश्वासार्हता वाढवायला हवी. गुन्हेगारांशी त्यांच्या राजकीय संलग्नतेवर आधारित भेदभाव करू नये, असा त्यांचा सूर होता.भ्रष्टाचाराविरोधातील कायद्याबद्दल बोलताना न्यायमूर्ती भुयान यांनी म्हटले, “जर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आपला मुख्य उद्देश पूर्ण करत असेल तर त्याची गरज संपते. अशा वेळी समाजाने स्वतःचे लेखापरीक्षण करायला हवे.” यामुळे कायद्याची खरी अंमलबजावणी होते आणि लोकांच्या विश्वासात वाढ होते..न्यायव्यवस्थेला सर्वात मोठा धोका बाहेरून नव्हे तर आतूनशनिवारी पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमातही न्यायमूर्ती भुयान यांनी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर भर दिला. ते म्हणाले, “न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हे अटल आणि अपरिवर्तनीय आहे.” न्यायाधीशांच्या बदल्या किंवा नियुक्त्यांमध्ये केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप असू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायव्यवस्थेला सर्वात मोठा धोका बाहेरून नव्हे तर आतून येतो, यावर त्यांनी विशेष जोर दिला..न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धक्काकेंद्र सरकारच्या सूचनेवरून उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशाची बदली करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने घेतलेल्या निर्णयावर न्यायमूर्ती भुयान यांनी दुःख व्यक्त केले. त्यांच्या मते, असे निर्णय न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धक्का देतात. न्यायाधीशांच्या स्वतंत्रतेला कोणत्याही प्रकारचा दबाव येऊ नये, हे सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे..Supreme Court : ‘शिवी दिली म्हणजे गुन्हा नाही!’ ; SC/ST कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा खुलासा, महत्त्वाचा निकाल वाचा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.