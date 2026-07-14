Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाने हाय कोर्टाचे २८ निर्णय का रद्द केले; नेमकं काय घडलं होतं, काय होतं प्रकरण?

Supreme Court Foreigners Order: एखाद्या व्यक्तीला परदेशी घोषित करण्याचा निर्णय हा केवळ औपचारिक प्रक्रिया नसून तो घटनात्मक आणि कायदेशीर निकषांनुसार निष्पक्ष, वैध आणि वाजवी पद्धतीनेच घेतला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे २८ निर्णय रद्द केले आहेत. या प्रकरणांपैकी २७ प्रकरणांत परदेशी न्यायाधिकरणाने संबंधित व्यक्तींना परदेशी घोषित केले होते आणि त्या आदेशांना उच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व निर्णय रद्द करून संबंधित प्रकरणे नव्याने सुनावणीसाठी परदेशी न्यायाधिकरणांकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत..सर्व प्रकरणांची नव्याने सुनावणीन्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिलेल्या निकालात उच्च न्यायालयाचे संबंधित निर्णय तसेच परदेशी न्यायाधिकरण किंवा पूर्वीच्या अवैध स्थलांतरित (निर्धारण) न्यायाधिकरणाने दिलेले आदेशही रद्द केले. या सर्व प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या चौकटीत नव्याने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..नागरिकत्वाच्या प्रश्नावर राज्याची जबाबदारीन्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकत्व आणि परदेशी दर्जा हे घटनात्मक व कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे विषय आहेत. भारतीय नागरिकत्वाचा कायदेशीर दावा करण्यास पात्र नसलेल्या व्यक्तींनी खोटे दावे, प्रक्रियेचा गैरवापर किंवा विलंबाचा फायदा घेऊन नागरिकत्व मिळवू नये, याची खात्री करणे ही राज्याची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर ही जबाबदारी पार पाडताना निष्पक्ष, कायदेशीर आणि वाजवी प्रक्रिया अवलंबली जाणे तितकेच आवश्यक असल्यावरही न्यायालयाने भर दिला..याचिकाकर्त्यांची मुख्य तक्रारयाचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात असा दावा केला होता की, त्यांना भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी संधीच मिळाली नाही. त्यांना समन्सला प्रभावीपणे उत्तर देण्याची संधी न देता अनेक प्रकरणांत एकतर्फी किंवा जवळपास एकतर्फी कार्यवाही करून परदेशी घोषित करण्यात आले, अशी त्यांची तक्रार होती.यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एखादी व्यक्ती कार्यवाहीस उपस्थित नसली तरी त्यामुळे न्यायाधिकरणाची निष्पक्षपणे विचार करण्याची जबाबदारी संपत नाही. नोटीस बजावूनही संबंधित व्यक्ती हजर झाली नाही, तरी योग्य प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही, याची स्वतंत्र खात्री न्यायाधिकरणाने करणे आवश्यक आहे..Supreme Court: किरकोळ प्रकरण पण सर्वोच्च न्यायालयाचा तब्बल १४ वर्षांनी निकाल; अंतिम निर्णयापूर्वीच दोन दोषींचा मृत्यू... काय आहे प्रकरण?.पुराव्यांचे स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यकपरदेशी घोषित करण्यापूर्वी राज्य सरकारने सादर केलेल्या पुराव्यांची तपासणी करून ते आरोपांना पुरेसा आधार देतात की नाही, याचा स्वतंत्र विचार करणे आणि त्यामागील कारणे नोंदवणे न्यायाधिकरणासाठी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परदेशी कायदा, १९४६ मधील कलम ९ अंतर्गत असलेली कायदेशीर जबाबदारी पूर्णपणे लागू राहील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, प्रकरणे नव्याने न्यायाधिकरणाकडे पाठवण्याचा उद्देश कायदेशीर जबाबदारी कमी करणे किंवा कायद्यानुसार दावा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरलेल्या व्यक्तींना लाभ देणे हा नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले..अनुच्छेद १४ आणि २१चा उल्लेखराज्याने सादर केलेल्या सामग्रीचे निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक असल्याचे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि २१चा संदर्भ दिला. एखाद्या व्यक्तीला परदेशी घोषित केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामध्ये अटक, हद्दपारी, कुटुंब व समाजापासून ताटातूट आणि काही प्रकरणांत नागरिकत्व गमावण्याची शक्यताही असते. त्यामुळे अशी घोषणा करणारी प्रक्रिया किमान निष्पक्षतेच्या निकषांवर आधारित असणे आणि त्या निष्कर्षाला आधार देणाऱ्या तथ्यांवर उभी असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. अनुच्छेद १४ आणि २१ हे केवळ नागरिकांचेच नव्हे, तर प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण करतात. त्यामुळे एखादी व्यक्ती अखेरीस भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करू शकली नाही, तरी तिच्यावरील निर्णय घेण्याची प्रक्रिया निष्पक्ष, वाजवी आणि मनमानीविरहित असणे ही घटनात्मक आवश्यकता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले..Supreme Court: 'पोलिसांकडे जा, व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा', पैगंबरविरोधी वक्तव्य प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.