देश

Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! 'त्या' नागरिकांना परदेशी घोषित करण्याच्या आदेशाला स्थगिती

Supreme Court Quashes Guwahati High Court Verdict Declaring 27 Persons As Foreigners: गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनलच्या त्या एकतर्फी आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली होती, ज्यामध्ये या लोकांना परदेशी घोषित करण्यात आले होते.
Guwahati HC Citizenship Verdict

Guwahati HC Citizenship Verdict

esakal

संतोष कानडे
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Supreme Court Assam Foreigners Case: सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममधील २७ नागरिकांना परदेशी नागरिक ठरवणाऱ्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हे सर्व २७ खटले नवीन सुनावणीसाठी संबंधित 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल'कडे परत पाठवले आहेत.

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