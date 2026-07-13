Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! 'त्या' नागरिकांना परदेशी घोषित करण्याच्या आदेशाला स्थगिती

Supreme Court Assam Foreigners Case: सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममधील २७ नागरिकांना परदेशी नागरिक ठरवणाऱ्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हे सर्व २७ खटले नवीन सुनावणीसाठी संबंधित 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल'कडे परत पाठवले आहेत..नागरिकत्व आणि परदेशी असण्याचा दर्जा हा घटनात्मक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा विषय आहे, त्यामुळे हा निर्णय अतिशय निष्पक्ष, कायदेशीर आणि वाजवी प्रक्रियेद्वारेच घेतला गेला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..कागदी रेशन कार्डला रामराम; महाराष्ट्रात आता मिळणार स्मार्ट रेशन कार्ड; QR कोडयुक्त कार्डला मंजुरी.'लाईव्ह लॉ'च्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय नागरिकत्वाच्या बेकायदेशीर दाव्यांना रोखण्याबाबत राज्याच्या भूमिकेचे समर्थन केले. न्यायालयाने म्हटले की, कोणतीही कायदेशीर पात्रता नसलेली व्यक्ती खोटे दावे करून किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबाचा फायदा घेऊन भारतीय नागरिकत्व मिळवणार नाही, याची काळजी घेण्याचा अधिकार सरकारला नक्कीच आहे. परंतु, हा उद्देश साध्य करताना निष्पक्षतेचा बळी दिला जाऊ शकत नाही..परदेशी कायदा, १९४६ च्या कलम ९ अंतर्गत कायदेशीर दायित्व पूर्णपणे लागू राहील. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले की, त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या दाव्यांच्या सत्यतेची किंवा कागदपत्रांच्या गुणवत्तेची तपासणी केलेली नाही, तर केवळ प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. आता फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल स्वतंत्रपणे यावर पुन्हा सुनावणी करेल..Water Issue : भर पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची भटकंती; अर्धाधिक पावसाळा उलटला तरी जलसाठे कोरडेच!.गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती याचिकायापूर्वी, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनलच्या त्या एकतर्फी आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली होती, ज्यामध्ये या लोकांना परदेशी घोषित करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, रीतसर कायदेशीर नोटीस बजावूनही संबंधित व्यक्ती न्यायाधिकरणासमोर हजर झाल्या नव्हत्या आणि त्यांनी तब्बल २३ वर्षांनंतर या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.त्यामुळे ट्रिब्यूनलने दिलेल्या निर्णयाला कायम ठेवले होते. मात्र, केवळ न्यायालयात गैरहजर राहिल्यामुळे कोणाचे नागरिकत्व हिरावून घेता येणार नाही, अशा भूमिकेतून आता सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व जुने आदेश रद्द ठरवून या २७ जणांना मोठा दिलासा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.