Supreme Court : १०० टक्के इथेनॉल इंधन कुठून येणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

नवी दिल्ली : देशात १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगी देण्यात आली असताना, या वाहनांसाठी आवश्यक इंधनाचा पुरवठा कशा पद्धतीने केला जाणार, असा महत्त्वपूर्ण सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२५-२६ साठी इथेनॉलच्या वाटपाशी संबंधित याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या माध्यमांतील वृत्तांचा संदर्भ देत सरकारकडून इंधन उपलब्धतेबाबत स्पष्टीकरण मागितले..न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगी मिळाल्याचे वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा वाहनांना परवानगी दिल्यानंतर त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या इंधनाचा पुरवठा कसा केला जाणार, याची माहिती जाणून घेण्याची इच्छा खंडपीठाने व्यक्त केली..ई-१०० वाहनांसाठी उत्पादन व्यवस्थेत बदल आवश्यककेंद्र सरकारचे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना या व्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन प्रक्रियेत बदल करावे लागतील, असे सांगितले.केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने २६ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये सुधारणा अधिसूचित केली होती. या सुधारणेनुसार, जवळजवळ शुद्ध इथेनॉलवर चालणाऱ्या ई-१०० वाहनांचाही संबंधित नियमांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी ई-८५ सारख्या अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिश्रित इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी तरतूद होती. आता ई-१०० वाहनांनाही नियमांच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे..पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपुढे मिश्रणाची तातडीची योजना नाहीदरम्यान, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी २७ ऑक्टोबर रोजी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. पेट्रोलमध्ये सध्या असलेले २० टक्के इथेनॉल मिश्रण तातडीने वाढवण्याची सरकारची कोणतीही योजना नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.या पार्श्वभूमीवर ई-१०० वाहनांना मान्यता आणि त्यांच्यासाठी इंधनाची उपलब्धता या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत..Supreme Court: स्थानिक निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा; आरक्षण मर्यादेवरून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश.शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावरही न्यायालयाचा भरसुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या विषयाकडे व्यापक जनहित आणि पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी देशातील मोठ्या लोकसंख्येच्या हितांचा विचार करताना विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले.देशातील मोठ्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचा मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वाचा असल्याचे सांगत, त्यांना सक्षम करण्यासाठी काय करता येईल, यावर विचार होणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या विषयावर पुरेशी चर्चा होत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले..यावर महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायालयात पुढील युक्तिवाद करताना शेतकऱ्यांशी संबंधित मुद्द्यांचाही समावेश केला जाईल, असे सांगितले.पुढील सुनावणी पुढील महिन्यातइथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२५-२६ साठी इथेनॉलच्या वाटपात वाढ करण्यासंदर्भातील प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली आहे..Maharashtra Weather Forecast : महाराष्ट्रात पुन्हा अवकाळी पावसाचे सावट; जाणून घ्या कोकण ते विदर्भात कसे असेल हवामान? IMD चा नवा अंदाज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.