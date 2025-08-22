Supreme Court: राज्यपालांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय न घेतल्यास न्यायालयाने काढले ताशेरे

नवी दिल्ली : ‘घटनात्मक संस्थांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडले नाही तर तर न्यायालयांनी काय हात बांधून बसायचे का,’ असा रोखठोक सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला केला. राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णयच न घेणाऱ्या राज्यपालांवर देखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत..सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने उपरोक्त टिपणी केली. यावेळी केंद्र सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना देखील न्यायालयाने धारेवर धरले..विधिमंडळाने मंजूर केलेली काही विधेयके राज्यपालांनी रोखून धरल्यास राज्यांनी त्यावर न्यायिक मार्गाने तोडगा काढण्याऐवजी राजकीय मार्गाने तोडगा काढायला हवा,’ असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली त्यामध्ये न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी.एस. नरसिम्हा आणि न्या. ए.एस. चांदुरकर यांचा समावेश होता. .संसद किंवा राज्यविधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालय हे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना कालमर्यादा आखून देऊ शकते का? असा सवाल खुद्द राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीच विचारला होता. या मुद्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. एखादी चुकीची गोष्ट घडत असेल तर त्यावर उपाय आखणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..मुख्यमंत्री फोनवर चर्चा करतातसॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी यावेळी लवचिकतेचा आग्रह धरला. ‘‘ एखादे विधेयक राज्यपालांनी रोखून धरले तर त्यावर राजकीय तोडगा काढला जाऊ शकतो. सगळ्याच राज्यांमध्ये तेथील मुख्यमंत्र्यांना कोर्टामध्ये धाव घ्यावी लागत नाही. अनेक ठिकाणांवर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढला जातो..Delhi CM Rekha Gupta: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना ‘झेड’ श्रेणीची सुरक्षा.मुख्यमंत्री हे राज्यपालांना भेटतात. ते पंतप्रधान आणि अगदी राष्ट्रपतींना भेटून देखील तोडगा काढताना आपल्याला दिसते,’’ असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. बऱ्याचदा अशा प्रकरणांमध्ये तोडगा काढण्यासाठी बड्या नेत्यांमध्ये दूरध्वनीवरून चर्चा झाल्याचे दिसते..न्यायिक सक्रियतेला आक्षेपन्यायालयामध्ये याच प्रकरणी आज सकाळपासून सुनावणी पार पडली. या दरम्यान सरन्यायाधीशांनी न्यायिक सक्रियता हा न्यायिक दहशतवाद बनता कामा नये असे मत मांडले. मेहता यांनी लोकनिर्वाचित सदस्यांचे महत्त्व अधोरेखित केल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी उपरोक्त मत मांडले. ‘‘आम्ही लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींबाबत काहीही बोललेलो नाहीत. न्यायिक सक्रियता हा न्यायिक दहशतवाद बनता कामा नये,’’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले..लोकशाहीत संवाद हवायावेळी युक्तिवाद करताना मेहता म्हणाले की, ‘‘न्यायालये ही सर्व समस्यांवर तोडगा काढू शकत नाहीत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये संवादाला प्राधान्य दिले जायला हवे.’’ न्या. सूर्यकांत यांनी यावेळी राज्यपालांच्या निष्क्रियतेवरही ताशेरे ओढले. राज्यपालांविरोधात संतापलेल्या राज्य सरकारांनी त्यांच्या निष्क्रियतेबाबत जर न्यायालयीन फेरआढाव्यासाठी कोर्टाचे दार ठोठावले असेल तर त्यांना यापासून पूर्णपणे रोखले जाऊ शकते का? यावर नेमका काय तोडगा काढला जाऊ शकतो हे तुम्हीच आम्हाला सांगावे, असे ते म्हणाले..संबंधित विधेयकांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यासाठी राज्यघटनेने कालमर्यादा आखून दिली असून ज्या प्रकरणामध्ये कालमर्यादा आखून दिली जाते त्यावेळी तिचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात येतो.- तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरलएखादी चुकीची गोष्ट होत असेल तर त्यावर उपाय आखायलाच हवेत. न्यायालय हे राज्यघटनेचे विश्वस्त असून राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावण्याचे काम त्यांच्याकडून करण्यात येते.- भूषण गवई, सरन्यायाधीशराज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावण्याचे काम जर सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात येत असेल तर कायद्याचे विश्लेषण देखील कोर्टानेच करायला हवे.- सूर्यकांत, न्यायाधीश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.