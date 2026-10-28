मतदार यादीत नाव असताना फॉर्म ६ कशाला? SIR प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला सवाल

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत. दिल्लीतील SIR प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी २०२६ च्या मतदार यादीत आधीच नाव असलेल्या नागरिकांना पुन्हा नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी Form 6 भरण्यास का सांगितलं जात आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत..दिल्लीतील SIR प्रक्रियेदरम्यान गणना फॉर्म न भरल्यामुळे अनेक मतदारांच्या नावांवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, सुमारे ४३ लाख लोकांची नावे ‘स्थलांतरित’ किंवा ‘अनुपस्थित’ असल्याच्या कारणांमुळे प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने मतदार नोंदणीच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण मागितलं आहे..Supreme Court Recruitment: सुप्रीम कोर्टात नोकरीची संधी! 'कोर्ट मास्टर' पदासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत.सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं की, Form 6 हा प्रामुख्याने पहिल्यांदा मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांसाठी आहे. ज्या नागरिकांची नावे आधीच २०२६ च्या मतदार यादीत आहेत आणि जे केवळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेले आहेत, त्यांना Form 8 भरण्याची परवानगी मिळायला हवी, असं न्यायालयाने नमूद केलं..कामानिमित्त एक-दोन महिन्यांसाठी बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला कायमस्वरूपी स्थलांतरित मानता येणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. केवळ काही काळासाठी बाहेर असल्यामुळे मतदाराचा कायमचा पत्ता बदलला, असं गृहीत धरणं योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली..Supreme Court On Medicine Prices : सरकारच्या डोळ्यादेखत हे कसं घडतंय? औषधांच्या किंमतीवरून सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला फटकारलं.सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. एखाद्या मतदाराला गणना फॉर्म भरता आला नाही, तर त्याचा मतदानाचा अधिकार कायमचा संपणार का, असा सवाल त्यांनी केला. ही प्रक्रियेतील संरचनात्मक विसंगती असून ती दुरुस्त करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. अंतिम मतदार यादी तयार होईपर्यंत केवळ मुदत संपली म्हणून एखादा अर्ज नाकारण्याला अर्थ नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. यावर निवडणूक आयोगाने उशिरा सादर केलेले नोंदणी अर्ज स्वीकारण्याबाबत विचार करण्याची तयारी दर्शवली. गरज पडल्यास ३० ऑक्टोबरची मुदत वाढवण्याचाही विचार केला जाईल, असं आयोगाने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.