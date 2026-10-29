देश

Supreme Court: पत्ता बदललेल्यांना ‘फॉर्म ६’ कशासाठी?; सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला विचारणा

Voter List Revision Supreme Court Questions Form 6 Rules: पत्ता बदललेल्या मतदारांसाठी फॉर्म ६च्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला विचारणा
Form 6 Voter Registration Rules Supreme Court Questions Election Commission on Address Change and Electoral Roll Updates in India

Form 6 Voter Registration Rules Supreme Court Questions Election Commission on Address Change and Electoral Roll Updates in India

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : ‘‘देशातील ज्या नागरिकांचा पत्ता बदलला आहे, त्यांना ‘फॉर्म ६’ भरण्यासाठी का सांगितले जात आहे,’’ अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्लीच्या मतदारयादी सखोल फेरपडताळणी (एसआयआर) मोहिमेच्या अनुषंगाने झालेल्या सुनावणीवेळी केली. ‘एन्युमरेशन’ फॉर्म आणि ‘फॉर्म ८’ भरण्यासाठी लोकांना संधी दिली जावी, अशी टिप्पणी यावेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केली.

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