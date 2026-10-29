Supreme Court: पत्ता बदललेल्यांना ‘फॉर्म ६’ कशासाठी?; सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला विचारणा

नवी दिल्ली : ‘‘देशातील ज्या नागरिकांचा पत्ता बदलला आहे, त्यांना ‘फॉर्म ६’ भरण्यासाठी का सांगितले जात आहे,’’ अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्लीच्या मतदारयादी सखोल फेरपडताळणी (एसआयआर) मोहिमेच्या अनुषंगाने झालेल्या सुनावणीवेळी केली. ‘एन्युमरेशन’ फॉर्म आणि ‘फॉर्म ८’ भरण्यासाठी लोकांना संधी दिली जावी, अशी टिप्पणी यावेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केली. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.‘‘ज्या लोकांची नावे आधीच्या मतदार यादीत होती, त्यांना नवीन मतदार मानून ‘फॉर्म ६’ का भरून घेतला जात आहे, कायद्यानुसार ‘फॉर्म ६’, ‘फॉर्म ७’ आणि ‘फॉर्म ८’ यांचे स्वरूप वेगळे आहे. अशा स्थितीत पत्ता बदललेल्या मतदारांना ‘फॉर्म ८’ भरण्याची मुभा दिली पाहिजे. दिल्लीच्या मतदारयादीतून ४३ लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत..आकड्याचे हे अंतर कमी झाले पाहिजे. ज्या लोकांची नावे वगळली गेली आहेत, ती पत्त्यांसह प्रकाशित केली जावीत. यामुळे लोक स्वत:हून आयोगाकडे संपर्क साधतील आणि पत्ता बदलण्याशी संबंधित ‘फॉर्म ८’ भरू शकतील,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले..अंतिम मतदारयादी प्रकाशित झाल्यानंतर नाव जोडणे किंवा हटवण्यासाठीची ‘फॉर्म ६’ व ‘फॉर्म ७’ प्रक्रिया लागू होईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. यावर स्थिती बिकट बनली असल्याचे याचिकाकर्ते दर्शवत असल्याचा मुद्दा निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना ॲड. डी. एस. नायडू यांनी मांडला. आयोगाने त्यांच्या प्रसिद्धीपत्रकात १३ लाख नावे ‘अनमॅप्ड’ व १९ लाख नावे ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ श्रेणीत असल्याचे म्हटले आहे, असे ॲड. प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.वैधतेवर सुनावणीबिहारच्या ‘एसआयआर’ मोहिमेवेळी ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ श्रेणीचा अवलंब झाला नव्हता. प. बंगालच्या ‘एसआयआर’ मोहिमेवेळी पहिल्यांदा अशा प्रकारची श्रेणी अवलंबण्यात आली होती, असे सांगून या श्रेणीच्या कायदेशीर वैधतेवर आगामी काळात सुनावणी घेतली जाईल, असे न्या. बागची यांनी नमूद केले. सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी पंधरा दिवसांसाठी लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.