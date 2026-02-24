Supreme Court: इतर मुस्लिम ओबीसींचे काय? सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा आरक्षण मागणाऱ्या वकिलाला प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयाने पसमंदा मुस्लिम समुदायाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) श्रेणीत नोकऱ्या व शैक्षणिक प्रवेशासाठी आरक्षण देण्याच्या मागणीवर सुनावणी करताना मुस्लिम समाजातील विविध मागास घटकांची सविस्तर माहिती मागितली. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले..खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पसमंदा मुस्लिम हे एकमेव सांख्यिकीयदृष्ट्या मागास समुदाय आहेत का, याचा सखोल विचार करावा लागेल. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्ते मोहम्मद वसीम सैफी यांच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश यांना थेट प्रश्न केला, “इतर मुस्लिम ओबीसींचे काय? ओबीसी असणे हा केवळ सामाजिक दर्जा नव्हे, तर त्यात आर्थिक निकषही महत्त्वाचा आहे.”.पसमंदा मुस्लिमांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्याचीजनहित याचिकेद्वारे रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसी वर्गाचे उपवर्गीकरण करून पसमंदा मुस्लिमांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीशांनी यावेळी कठोर शब्दांत विचारले, “इतर गरीब मुस्लिमांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून फक्त पसमंदा समुदायाला प्राधान्य देण्याचा हेतू काय? एकूण किती मुस्लिम मागास आहेत, याबाबत तुम्ही कोणताही अभ्यास का केला नाही?”.Supreme Court: न्यायाधिशांचा दृष्टिकोन संवेदनशील हवा; लैंगिक गुन्ह्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत.वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश यांनी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नोंद स्वरूपात दाखल करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर खंडपीठाने याचिका पुन्हा चार आठवड्यांनंतर सूचीबद्ध करण्याचे आदेश दिले..सुनावणीच्या सुरुवातीला वकील अंजना प्रकाश यांनी आंध्र प्रदेशातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) श्रेणीत मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण देण्याच्या दुसऱ्या प्रलंबित खटल्याशी ही जनहित याचिका जोडण्याची विनंती केली. त्यांनी युक्तिवाद केला की, पसमंदा मुस्लिम समाज आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत गरीब आहे आणि त्यांना ओबीसी श्रेणीतील आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळण्याचा हक्क आहे..निकाल लवकरच लागण्याची शक्यताखंडपीठाने याचिकेवर सखोल चर्चा करताना आरक्षणाच्या मागणीचे व्यापक सामाजिक व आर्थिक परिणाम लक्षात घेण्यावर भर दिला. पसमंदा मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी करताना इतर मुस्लिम घटकांच्या हितांचे रक्षण कसे होईल, याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. वकीलांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार नोंद दाखल झाल्यानंतरच पुढील सुनावणी होणार असल्याने, या प्रकरणाचा निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..ZP Election Supreme Court : महाराष्ट्रातील २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर, कोर्टाचा स्पष्ट शब्दात नकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.