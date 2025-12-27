देश

बलात्कार प्रकरणात १० वर्ष शिक्षा! आता निर्दोष सुटकेसह सरकारी नोकरीही मिळाली, तेच जोडपं आता लग्नही करणार; सुप्रीम कोर्टात दुर्मिळ केस

Supreme Court Quashes Rape Conviction After 10 Years: सुप्रीम कोर्टने बलात्काराच्या आरोपाखाली १० वर्ष शिक्षा भोगलेल्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता दिली; सरकारी नोकरीसह थकबाकीही दिली, तसेच दोघे जोडपे आता लग्नासाठी सज्ज
Sandip Kapde
Updated on

सर्वोच्च न्यायालयाने एका दुर्मिळ आणि असामान्य निर्णयात बलात्काराच्या आरोपाखाली १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या व्यक्तीची शिक्षा रद्द केली. एफआयआर आणि संपूर्ण फौजदारी कार्यवाहीही न्यायालयाने रद्द केली. हा निर्णय देताना खंडपीठाने आपल्या सिक्स सेन्सला महत्त्व दिले आणि नमूद केले की हे प्रकरण गैरसमजातून निर्माण झाले होते. वास्तविकता ही होती की पीडित आणि आरोपी यांच्यातील संबंध सहमतीने होते आणि आता दोघे विवाहित जीवन जगत आहेत.

