Supreme Court: सन्मानजनक जीवनाचा भिक्षेकऱ्यांनाही अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारांना फटकार

Beggars Rights: सर्वोच्च न्यायालयाने भिक्षेकऱ्यांच्या निवारागृहांची दयनीय स्थिती पाहून राज्य सरकारांना फटकारले. स्वच्छता, सुरक्षितता व सन्मानजनक जीवनाची हमी देण्याच्या सूचनाही दिल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : ‘‘भिक्षेकऱ्यांसाठी बांधलेली आणि राज्यांचे व्यवस्थापन असलेली निवारागृहे म्हणजे स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे करणारी धर्मादाय सेवा नाही. येथील व्यवस्थापनातून घटनात्मक नैतिकता प्रतिबिंबित होणे आवश्‍यक आहे.

