Supreme Court: सन्मानजनक जीवनाचा भिक्षेकऱ्यांनाही अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारांना फटकार

नवी दिल्ली : ''भिक्षेकऱ्यांसाठी बांधलेली आणि राज्यांचे व्यवस्थापन असलेली निवारागृहे म्हणजे स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे करणारी धर्मादाय सेवा नाही. येथील व्यवस्थापनातून घटनात्मक नैतिकता प्रतिबिंबित होणे आवश्यक आहे..भिक्षेकऱ्यांनाही सन्मानजनक आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे,'' असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारांना फटकारले. अशा निवारागृहांमध्ये स्वच्छता ठेवून राहण्याची जागा सुयोग्य स्थितीत ठेवण्यासाठी अनेक सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केल्या..नवी दिल्लीतील एका निवारागृहात दूषित पाणी आढळल्याच्या घटनेनंतर दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने भिक्षेकरांसाठीच्या निवारागृहांच्या स्थितीबाबत नाराजी व्यक्त केली. .''राज्य सरकारांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रशासनाने निवारागृहांमधील व्यवस्थापनाचे नियम निश्चित करावेत. अशा निवारागृहांची दुरवस्था असल्यास त्यांच्या चांगले जीवन जगण्याच्या अधिकारावर गदा येत आहे. स्वातंत्र्य, खासगीपणा, जगण्यासाठीच्या सन्मानजनक सुविधा व्यवस्थापनाद्वारे मिळायला हव्यात,'' असे खंडपीठाने स्पष्ट केले..खंडपीठाच्या सूचनादाखल झालेल्या भिक्षेकऱ्याची २४ तासांत वैद्यकीय तपासणी करा व दर महिन्याला वैद्यकीय तपासणी करून योग्य ती खबरदारी घ्यावीनिवारागृहांमध्ये मूलभूत स्वच्छता अत्यावश्यकनिवारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक लोक नकोतभिक्षेकऱ्यांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण द्यावे.