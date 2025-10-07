देश

गुहेत राहणाऱ्या रशियन महिलेच्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट! इस्रायली नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं; 'त्या' मुलांवर सांगत होता हक्क

Supreme Court Expresses Displeasure Over Israeli Citizen’s Claim : गोकर्ण गुहा प्रकरणात इस्रायली नागरिकाच्या दाव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्तींनी त्याला विचारले, ‘‘तुम्ही कोण आहात, तुमचा अधिकार काय?’’
  1. गोकर्णजवळील गुहेत राहणारी रशियन महिला आणि दोन मुलांच्या प्रकरणात इस्रायली नागरिकाने दावा केला.

  2. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा दावा फेटाळून नाराजी व्यक्त केली.

  3. न्यायालयाने विचारले, “तुमचा अधिकार काय आहे? तुम्ही कोण आहात?”

बंगळूर : गोकर्णजवळील जंगलातील गुहेत राहणाऱ्या रशियन महिला (Russian Woman Case) आणि तिच्या दोन मुलांच्या प्रकरणात स्वतःला मुलांचा पिता असल्याचा दावा करणाऱ्या ‘त्या’ इस्रायली नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी नाराजी व्यक्त करत फटकारले.

