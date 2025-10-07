गुहेत राहणाऱ्या रशियन महिलेच्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट! इस्रायली नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं; 'त्या' मुलांवर सांगत होता हक्क

गोकर्णजवळील गुहेत राहणारी रशियन महिला आणि दोन मुलांच्या प्रकरणात इस्रायली नागरिकाने दावा केला.सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा दावा फेटाळून नाराजी व्यक्त केली.न्यायालयाने विचारले, “तुमचा अधिकार काय आहे? तुम्ही कोण आहात?”.बंगळूर : गोकर्णजवळील जंगलातील गुहेत राहणाऱ्या रशियन महिला (Russian Woman Case) आणि तिच्या दोन मुलांच्या प्रकरणात स्वतःला मुलांचा पिता असल्याचा दावा करणाऱ्या ‘त्या’ इस्रायली नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी नाराजी व्यक्त करत फटकारले..सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर इस्रायली नागरिक ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टाईन यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka High Court) आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने गोल्डस्टाईन यांना विचारले, ‘तुमचा अधिकार काय आहे? तुम्ही कोण आहात?.गोल्डस्टाईन यांचे वकील म्हणाले की, ते दोन्ही मुलांचे वडील आहेत. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, ‘तुम्ही वडील आहात, हे सिद्ध करणारी कोणती अधिकृत कागदपत्रे दाखवू शकता? आम्ही तुम्हाला हद्दपारीचे निर्देश का देऊ नयेत?’ न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी या प्रकरणाला ‘प्रचारासाठी उचललेला विषय’ म्हटले आणि विचारले, ‘तुमची मुले गुहेत राहत असताना तुम्ही काय करत होता?’ तर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले, ‘तुम्ही त्या काळात गोव्यात काय करत होता?’.Karnataka Politics : कर्नाटकात वर्षअखेरीस मुख्यमंत्री बदलणार? राजकीय चर्चा सुरु असतानाच गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यानं वेधलं लक्ष.शेवटी खंडपीठाने गोल्डस्टाईन यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. त्यावेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की, ‘हा देश स्वर्ग आहे. ज्याला हवे असेल, तो येऊ शकतो आणि राहू शकतो.’ घटनेचा मागोवा ११ जुलै रोजी गोकर्णजवळील रामतीर्थ टेकड्यांमधील गुहेत रशियन नागरिक नीना कुटीना आणि तिची दोन मुले राहत असल्याचे आढळले. तिघे जवळपास दोन महिन्यांपासून गुहेत राहत होते आणि त्यांच्याकडे कोणतीही वैध ओळखपत्रे नव्हती. यानंतर रशियन दूतावासाने नीना कुटीना आणि तिच्या मुलांना आपत्कालीन प्रवासासाठी कागदपत्रे दिली..दरम्यान, इस्रायली नागरिक गोल्डस्टाईन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्वतः मुलांचा वडील असल्याचा दावा केला आणि केंद्र सरकारला मुलांना तत्काळ हद्दपार न करण्याची विनंती केली. त्यांनी गेल्या वर्षी मुलांचा शोध न लागल्याने त्यांनी गोव्यातील पणजी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती..महिलेची रशियाला परतण्याची इच्छामात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि केंद्र सरकारला नीना कुटीना व तिच्या दोन मुलींना रशियाला परत पाठवण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने नमूद केले की, नीना कुटीना यांनी स्वतः रशियन दूतावासाकडे शक्य तितक्या लवकर आपल्या देशात परतण्याची इच्छा व्यक्त केली होती..FAQs :प्र.१. हे प्रकरण नेमके कशाशी संबंधित आहे?उत्तर : गोकर्णजवळील जंगलातील गुहेत राहणारी रशियन महिला आणि तिच्या दोन मुलांच्या पालकत्वाच्या दाव्याशी संबंधित आहे.प्र.२. सर्वोच्च न्यायालयाने काय प्रतिक्रिया दिली?उत्तर : सर्वोच्च न्यायालयाने इस्रायली नागरिकाच्या दाव्यावर नाराजी व्यक्त केली आणि त्याच्या अधिकाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला.प्र.३. कोणत्या न्यायालयाच्या आदेशावरून याचिका दाखल झाली होती?उत्तर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.