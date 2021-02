Delhi violence: सध्या हस्तक्षेप करणार नाही, सरकारला कारवाई करु द्या- सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने प्रजासत्ताक दिनादिवशी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या तपासाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सरकारसमोर आपलं मत नोंदवण्यास सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत या प्रकरणाच्या तपासासह सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली आयोग बनवण्याची विनंती करण्यात आली होती.

सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षेखालील पीठाने म्हटलं की, आम्हाला खात्री आहे की सरकार याचा तपास करुन योग्य कारवाई करेल. पीठाने म्हटलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं वक्तव्य आम्ही वृत्तपत्रात वाचलं. त्यांनी कायदा आपलं काम करेल असं म्हटलं आहे. याचा अर्थ आहे की सरकार आपलं काम करत आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Supreme Court refuses to entertain clutch of petitions demanding investigations into the tractor rally violence in the national capital on Republic Day.

The Supreme court allows petitioners to file representation before the government. pic.twitter.com/LgEi8M7y2k

