CBSE Three Language Policy: कोणतीही भाषा शिकणं वाया जात नाही, त्रिभाषा धोरणाला स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) २०२६-२७ पासून लागू केलेल्या त्रिभाषा धोरणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील बुधवारपर्यंत स्थगित केली आहे. ‘या धोरणामुळे नववीच्या विद्यार्थ्यांना अचानक दोन भारतीय भाषा शिकाव्या लागतील, त्यासाठी पाचवीपासून शिकत असलेल्या परदेशी किंवा इतर भाषा त्यांना सोडाव्या लागतील..देशभरातील शाळांमध्ये २२ भारतीय भाषा शिकविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात शिक्षक आणि पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर प्रचंड मानसिक ताण येत आहे. शाळांमध्ये पुस्तके किंवा शिक्षक उपलब्ध नसल्यामुळे या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली पाहिजे. त्रिभाषा धोरण लागू करण्याच्या परिपत्रकांना कोणताही वैधानिक आधार नसून हा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त ‘एनसीईआरटी’लाच आहे, ’ असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ आनंद ग्रोव्हर, मुकुल रोहतगी व गोपाळ शंकरनारायणन यांनी केला..Maharashtra News: दुबार पेरणीसाठी मोफत बियाणे; बावनकुळेंची माहिती : ‘डीपीडीसी’च्या निधीतून तरतूद करणार.अनेक भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्याची अट असतानाही ‘एनसीईआरटी’च्या संकेतस्थळावर २२ ऐवजी केवळ तीनच पाठ्यपुस्तके उपलब्ध आहेत. मुलांना इंग्रजी आणि इतर परदेशी भाषा सोडून स्थानिक भाषा घेण्यास सांगितले जात आहे. शाळांना अचानक भाषांचे पर्याय बदलावे लागल्यास शिक्षकांच्या नोकऱ्या जाण्याची भीती आहे. .पुन्हा सिलिंडरचा तुटवडा? LPG पुरवठ्यावर संकटाची छाया; इराणची कठोर भूमिका, तेल-वायू निर्यातीबाबत मोठी धमकी!.यामुळे शिक्षकांना सेवेतून काढून टाकले जाण्याची शक्यता आहे, याकडे शंकरनारायणन यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, अशा शिक्षकांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश देऊ, असे स्पष्ट करीत न्या. सूर्य कांत यांनी कोणतीही भाषा शिकणे कधीही वाया जात नाही, असे मत व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.