Supreme Court: 'पोलिसांकडे जा, व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा', पैगंबरविरोधी वक्तव्य प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश

पैगंबर मोहम्मद यांच्याविरोधात एका इन्फ्लुएंसरने कथितरीत्या केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्याने प्रथम संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांकडे जावे आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले..न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर ही बाब मांडण्यात आली होती. अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड अन्सार अहमद चौधरी यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची तातडीने नोंद घेण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. यावेळी वकील रजत कुमार यांनी संबंधित वक्तव्यांमुळे सांप्रदायिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले..न्यायालयाने प्रक्रियेचे पालन करण्यावर भर दिलासुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांनी याचिकाकर्त्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर प्रश्न उपस्थित केला. "तुम्ही पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे का? पोलिस यंत्रणा अस्तित्वात आहे. संपूर्ण व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा. सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च स्तरावरील संस्थान असून, खालच्या स्तरावरील अधिकारी आपले काम योग्य प्रकारे करत आहेत की नाही, हे पाहणेही आवश्यक आहे," असे त्यांनी नमूद केले..न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, नियमित प्रक्रियेनुसार योग्य कारवाई झाली नाही, तर त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.संवेदनशील प्रकरणांचे सनसनाटीकरण टाळण्याचे आवाहनया प्रकरणाला अत्यंत गंभीर स्वरूप असल्याचे मान्य करतानाच न्यायालयाने अशा संवेदनशील विषयांचे सनसनाटीकरण टाळण्याचे आवाहन केले. संबंधित व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केले असल्यास तिच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हावी, मात्र त्यासाठी निश्चित कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जाणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..Supreme Court: किरकोळ प्रकरण पण सर्वोच्च न्यायालयाचा तब्बल १४ वर्षांनी निकाल; अंतिम निर्णयापूर्वीच दोन दोषींचा मृत्यू... काय आहे प्रकरण?.इन्फ्लुएंसरविरोधात अनेक एफआयआरउपलब्ध माहितीनुसार, इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही खान यांनी जून महिन्यात एका पॉडकास्टदरम्यान पैगंबर मोहम्मद आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी कथित आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली होती. या वक्तव्यांचे काही व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्या विरोधात अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आल्या.या जनहित याचिकेत केंद्र सरकारचे गृह विभाग, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स आणि नाजिया इलाही खान यांना पक्षकार करण्यात आले आहे. डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशा प्रकारच्या सामग्रीचे प्रकाशन, प्रसार आणि वितरण रोखण्यासाठी तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे..दरम्यान, स्वतंत्र घडामोडीत दिल्ली दंगलीच्या कट प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या नव्या जामीन अर्जांनाही दिल्लीतील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळले. जानेवारी २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांचे जामीन अर्ज नाकारल्याच्या आदेशाने आपण बांधील असल्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले..Supreme Court: पती दुसऱ्या महिलेसोबत हॉटेलमध्ये? पत्नीने मागितले कॉल रेकॉर्ड; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.