देश

दारुबंदीने काय मिळालं? सुप्रीम कोर्टाने सांगितले ५ तोटे, महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली

Supreme Court Quashes Rules 18A and 18B in Maharashtra Case दारूबंदीच्या परिणामांवर प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळलीय. तसंच पॉइजन रूल्सचे नियम १८ ए आणि १८ बी रद्द करण्यात आले.
Supreme court

Supreme court

sakal

सूरज यादव
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सर्वोच्च न्यायालयाने दारुबंदीच्या परिणामांवर प्रश्न उपस्थित करताना यामुळे होणारे तोटे सांगितले आहेत. न्यामूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या पीठासमोर एका प्रकरणी सुनाणी झाली. महाराष्ट्रात पॉइजन्स रूल्सचे नियम १८ ए आणि १८ बी रद्द करण्याचा निर्णय़ सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या नियमांतर्गत मेथनॉलच्या खरेदीवर निर्बंध होते आणि बिगर औषध निर्मात्यांना याच्या विक्रीआधी कडू पदार्थ आणि रंग मिसळणे बंधनकारक होते.

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