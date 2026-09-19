दारुबंदीने काय मिळालं? सुप्रीम कोर्टाने सांगितले ५ तोटे, महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाने दारुबंदीच्या परिणामांवर प्रश्न उपस्थित करताना यामुळे होणारे तोटे सांगितले आहेत. न्यामूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या पीठासमोर एका प्रकरणी सुनाणी झाली. महाराष्ट्रात पॉइजन्स रूल्सचे नियम १८ ए आणि १८ बी रद्द करण्याचा निर्णय़ सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या नियमांतर्गत मेथनॉलच्या खरेदीवर निर्बंध होते आणि बिगर औषध निर्मात्यांना याच्या विक्रीआधी कडू पदार्थ आणि रंग मिसळणे बंधनकारक होते. .विषारी दारूमुळे गुजरातसह इतर राज्यात घडलेल्या घटनांचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणीवेळी केला. दारूबंदी लागू केल्यानं महसूलात मोठा फटका बसतो, बंदी लागू करण्यासाठी खर्च, पोलिसात भ्रष्टाचार, अवैध दारू बनवण्याचा आणि अंमली पदार्थांशी संबंधित धोके निर्माण होऊ शकतात असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय..बिअर पाजून चौघांनी अत्याचारानंतर संपवलं, मृतदेह तिथंच टाकून पसार; कुत्र्यांनी तोडले लचके, प्रियकरासह तिघांना अटक.गुजरातच्या भावनगर आणि मध्य प्रदेशातील सागरमध्ये विषारी दारूच्या घटना अधिकाऱ्यांसाठी इशारा आहेत. या दोन्ही घटनांमध्ये अनुक्रमे १३ आणि १५ जणांचा मृत्यू झाला होता. इतिहास सांगतो की दारूबंदी अनेकदा दारू व्यवसयाला भूमिगत करते. यामुळे अनियंत्रित आणि जीवघेण्या दारूची विक्री होण्याचा धोका वाढतो..सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात बनवलेल्या नियमांच्या पार्श्वभूमीचा उल्लेख केला. १९९१मध्ये मेथनॉल मिश्रित दारू प्यायल्याने ९३ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि यानंतर नियम बनवण्यात आला होता. या नियमात मेथनॉलच्या खरेदीवर निर्बंध आणि बिगर औषध निर्मात्यांना याच्या विक्रीआधी कडू पदार्थ आणि रंग मिसळण्याची अट ठेवली होती..महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, संबंधित नियमांचा विषारी दारूच्या घटना रोखण्याच्या उद्देशाशी संबंध दिसत नाही. राज्याच्या उद्देशावर शंका नाही. फक्त चांगला उद्देश हा कोणताही निर्णय योग्य आहे हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसं नाही. मेथनॉलमध्ये पदार्थ मिसळल्यानं विषारी दारू पिऊन होणारे मृत्यू कसे रोखता येतील असंही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.