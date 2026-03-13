देश

Supreme Court : मासिक पाळी रजा अनिवार्य करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, काय दिलं कारण?

Supreme Court Rejects PIL : ही जनहित याचिका शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. पण न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
Supreme Court Rejects PIL For Mandatory Menstrual Leave In India

Supreme Court Rejects PIL For Mandatory Menstrual Leave In India

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Supreme Court refuses PIL seeking mandatory menstrual leave policy across India : सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळी रजा अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे. अशी तरतूद कायद्याने बंधनकारक केल्यास कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करतील, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच या निर्णयामुळे महिलांविषयीच्या लैंगिक रूढी अधिक बळकट होऊ शकतात, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Gender Equality in India

Related Stories

No stories found.