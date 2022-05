सर्वोच्च न्यायालयात आज NEET-PG 2022 ही परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. २१ मे रोजी होणारी ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची ही याचिकाच फेटाळली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात करण्याची गरज आहे.

NEET परीक्षेला आता अवघे काही दिवस राहिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पूर्ण क्षमतेने अभ्यासाला सुरुवात करायला हवी. त्यासाठी जाणून घ्या काही महत्त्वाच्या टिप्स - (How to prepare for NEET-PG Exam in 15 days)

विद्यार्थ्यांनी आता जास्तीत जास्त लक्ष रिव्हिजनवर केंद्रित करायला हवं. तसंच ज्या विषयांमधला आपला थोडा कमी अभ्यास झालाय, त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवं.

आता शेवटचे काही दिवस राहिलेले असल्याने व्यवस्थित वेळापत्रक तयार करून अभ्यास केला पाहिजे. नुसतंच वेळापत्रक तयार करून उपयोग नाही, तर ते पाळायलाही हवं.

परीक्षेच्या दिवसापर्यंत शक्य तेवढ्या मॉक टेस्ट (NEET-PG 2022 Mock Test) सोडवा. यामुळे तुम्हाला परीक्षेचं स्वरुप सविस्तरपणे कळेल आणि वेळेत पेपर सोडवण्याची तयारीही होईल. तुमच्या चुकाही तुमच्या लक्षात येतील.

तुम्ही काढलेल्या नोट्स पुन्हा एकदा वाचून काढा. नोट्स काढल्या नसतील तर नव्याने नोट्स काढण्यात वेळ घालवू नका. मॉक टेस्टवर अधिक भर द्या.