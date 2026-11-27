India Summit 2026: ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ या घोषणेशी संबंधित सोशल मीडियावरील व्हिडिओ हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. हैदराबाद येथे आयोजित भारत समिट 2026 दरम्यान युरोपियन सोशलिस्ट पार्टीचे महासचिव जियाकोमो फिलिबेक यांनी ही घोषणा दिली होती. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावरून हटवण्यासह संपूर्ण कार्यक्रमाची चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला..सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाच विचारले प्रश्नन्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यामागचे कारण काय, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. या प्रकरणी आधी तक्रार दाखल करता आली असती. मग भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत याचिका दाखल करण्याची गरज का भासली, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.याचिकाकर्त्याचे वकील सय्यद रिझवान अहमद यांनी न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली. संबंधित व्यक्तीविरोधात कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, भविष्यात आयोजित होणाऱ्या अशा कार्यक्रमांमध्ये परदेशी नागरिकांनी भारतीय राजकारणासंदर्भात अशा प्रकारची वक्तव्ये करू नयेत, याची खबरदारी घेतली जावी, अशी त्यांची मागणी होती..सोशल मीडियावरील व्हिडिओ हटवण्याची मागणीफिलिबेक यांच्या घोषणेचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाल्याने त्याचा लोकांच्या विचारांवर आणि धारणांवर प्रतीकात्मक परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यामुळे मेटा या सोशल मीडिया कंपनीला संबंधित व्हिडिओ हटवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.याशिवाय, भविष्यात अशा कार्यक्रमांमध्ये परदेशी नागरिकांच्या भाषणांवर नियंत्रण ठेवले जाईल, असे आश्वासन तेलंगणा सरकारकडून घेण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या मागण्यांवर विचार करण्यास नकार देत संपूर्ण याचिकाच फेटाळली..याचिकेत करण्यात आल्या होत्या पाच प्रमुख मागण्यायाचिकेत जियाकोमो फिलिबेक यांच्या वक्तव्याशी संबंधित सोशल मीडियावरील व्हिडिओ तातडीने हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. भारत समिट 2026 चे आयोजन आणि त्यादरम्यान घडलेल्या घटनांची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणीही होती.तसेच, या घटनेबद्दल तेलंगणा सरकारने माफी मागावी आणि भविष्यात अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केले जाणार नाहीत, असे आश्वासन द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांनी अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, तसेच परदेशी प्रतिनिधीच्या भारतातील प्रवेश आणि वास्तव्याशी संबंधित अटींचे पालन झाले होते की नाही, याचीही तपासणी करावी, अशी मागणी याचिकेत नमूद होती..Supreme Court: हुंडा देण्याची ऐपत नसणे म्हणजे छळाचे आरोप खोटे ठरत नाहीत, पण...? सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण! हुंडा छळ प्रकरणात पती निर्दोष.‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ घोषणेचा राजकीय संदर्भ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ या घोषणेचा अर्थ मतांची चोरी करणाऱ्याने सत्तेचा त्याग करावा, असा होतो. भारतात विरोधी पक्षांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात या घोषणेचा वापर केला जातो. निवडणूक प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप व्यक्त करण्यासाठी विरोधकांकडून हा नारा दिला जातो.फिलिबेक यांनी अशा प्रकारची घोषणा केल्यामुळे नागरिकांच्या मनात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारविषयी असंतोष निर्माण होऊ शकतो आणि सरकारबद्दलची लोकांची धारणा प्रभावित होऊ शकते, असे याचिकेत म्हटले होते..18 नोव्हेंबरलाही उपस्थित झाला होता मुद्दाया प्रकरणाच्या तातडीच्या सुनावणीसाठी 18 नोव्हेंबर रोजीही तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर विषय उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी वकील अहमद यांनी फिलिबेक यांच्या कथित वक्तव्याचा संदर्भ दिला होता. भारतात लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी विरोधी पक्षांसोबत काम करण्याची भूमिका फिलिबेक यांनी मांडल्याचा उल्लेख त्यांनी केला होता.त्यानंतर या प्रकरणाची शुक्रवारी सुनावणीसाठी नोंद करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याबाबत प्रश्न विचारले आणि अखेरीस याचिका फेटाळून लावली..Supreme Court: शिक्षकांसाठी मोठी बातमी! पात्रता असूनही बिनमंजूर पदावर नोकरीचा हक्क नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.