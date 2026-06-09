Supreme Court Verdict: घरमालकांसाठी मोठा दिलासा! सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निकाल, भाडेकरूच्या पर्यावरण नियमभंगासाठी घरमालक जबाबदार नाही..

नवी दिल्ली: ‘भाडेकरूने केलेल्या पर्यावरणाच्या नियमांच्या उल्लंघनासाठी घरमालकाला जबाबदार धरता येणार नाही,’ हा राष्ट्रीय हरित लवादाचा (एनजीटी) निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेव यांच्या खंडपीठाने लवादाच्या १४ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...गुजरातमधील सुरत येथील एका घरमालकाच्या जागेत भाडेकरूने चालवलेल्या ‘केमिकल युनिट’ने पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवले होते. या प्रकरणी गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (जीपीसीबी) घरमालकाला जबाबदार धरत २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. .मात्र, लवादाने हा दंड रद्द केला होता. या निर्णयाला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संबंधित जागेचे मालक जगमोहन लच्छिराम जालान यांनी २०२० मध्ये ही जागा एका खासगी कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिली होती. तेथे विनापरवाना काम सुरू असल्याची आपल्याला माहिती नव्हती, असा युक्तिवाद जालान यांनी केला होता. .Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.या प्रकरणी त्यांनी भाडेकरूविरुद्ध पोलिस तक्रारही दाखल केली होती. २०२१ मध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या युनिटवर कारवाई करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत दंड आकारला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आता घरमालकाला दिलासा देत लवादाचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.