सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा सरकारी नोकरी मिळाली तर पेन्शन अन् पूर्ण पगार दोन्ही मिळणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

सेवानिवृत्तीनंतर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला पुन्हा सरकारी पदावर नियुक्ती मिळाली, तर त्याला पूर्वीच्या सेवेचे निवृत्तीवेतन आणि नव्या पदाचा पूर्ण पगार असे दोन्ही लाभ मिळू शकतात का, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये नव्या पदाचे वेतन निश्चित करताना आधी मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनाची रक्कम समायोजित करणे कायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, अशा पद्धतीमुळे 'समान कामासाठी समान वेतन' या तत्त्वाचे उल्लंघन होत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, या निर्णयाचा अर्थ निवृत्तीवेतन कायमस्वरूपी बंद केले जाईल, असा होत नाही..नेमके प्रकरण काय होते?हे प्रकरण उत्तराखंड लोकसेवा आयोगाशी संबंधित आहे. भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट जनरल म्हणून सेवा बजावलेले एम.सी. भंडारी ३० ऑगस्ट २००६ रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर ३ नोव्हेंबर २००६ रोजी त्यांची उत्तराखंड लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. नव्या पदावरील वेतन निश्चित करताना त्यांच्या पूर्वीच्या सरकारी सेवेतील मासिक १७ हजार ६२७ रुपये निवृत्तीवेतनाची रक्कम समायोजित करण्यात आली.आयोगाच्या अन्य एका सदस्याच्या वेतन निश्चितीमध्येही अशाच प्रकारची तरतूद लागू करण्यात आली होती. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी संबंधित नियमाला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. नव्या पदाचा पगार देताना पूर्वीच्या निवृत्तीवेतनाची रक्कम वजा करणे चुकीचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते..उच्च न्यायालयाचा निर्णय सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानित केलाएप्रिल २०१० मध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने नियम ७(२) घटनाबाह्य ठरवत रद्द केला. या निर्णयामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला. मात्र, उत्तराखंड सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.सर्वोच्च न्यायालयाने नियमाला ठरवले वैधन्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे अपील मंजूर केले. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना आधीपासून अस्तित्वात असलेले सेवा नियम लागू होते. त्यामुळे नियुक्ती स्वीकारताना पदाशी संबंधित वेतन आणि इतर अटींची त्यांना माहिती असणे अपेक्षित होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.नियुक्तीच्या नियमांमध्ये वेतनातून निवृत्तीवेतनाची रक्कम समायोजित करण्याची तरतूद असेल, तर त्यानुसार वेतन निश्चित करणे चुकीचे ठरत नाही. अशा नियमांची माहिती असताना पद स्वीकारल्यानंतर त्यांना आव्हान देणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले..Navi Mumbai Crime : नवी मुंबई हादरली ! दिवाळीच्या उत्साहाला गालबोट, दोन तरुणींवर गोळीबार; प्रेमप्रकरणातून हल्ल्याचा संशय, एकाला अटक.समान कामासाठी समान वेतनाचा युक्तिवाद का फेटाळला?अधिकाऱ्यांनी आपल्या बाजूने 'समान कामासाठी समान वेतन' या तत्त्वाचा आधार घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनात कोणत्याही भेदभावामुळे कपात करण्यात आलेली नव्हती. त्यांच्या पदाला लागू असलेल्या सेवा नियमांनुसारच वेतन निश्चित करण्यात आले होते.याशिवाय, पूर्वीचे संपूर्ण निवृत्तीवेतन आणि नव्या पदाचा पूर्ण पगार कोणत्याही समायोजनाशिवाय दिल्यास एकूण मिळणारी रक्कम संबंधित पदाच्या प्रत्यक्ष वेतनापेक्षा अधिक होऊ शकते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.२००८ च्या आदेशाबाबतही न्यायालयाचे स्पष्टीकरणया प्रकरणात १६ सप्टेंबर २००८ रोजी जारी करण्यात आलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. हा आदेश पूर्वी नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांनाही लागू केल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. संबंधित सेवा नियम नियुक्तीच्या वेळेपासूनच लागू असल्याने २००८ मधील स्पष्टीकरणाला नियमांची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.या स्पष्टीकरणानुसार, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये पुनर्नियुक्त अध्यक्ष किंवा सदस्यांच्या मूळ वेतनातून पूर्वीच्या सेवेचे निवृत्तीवेतन समायोजित करता येते. मात्र, अपंगत्व किंवा दुखापतीमुळे मिळणारे निवृत्तीवेतन या तरतुदीतून वगळण्यात आले होते..दोन वर्षांनंतर दिलेले आव्हानही ठरले महत्त्वाचेन्यायालयाने अधिकाऱ्यांनी नियमाला आव्हान देण्यासाठी घेतलेल्या कालावधीचाही विचार केला. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीनंतर दोन वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावल्यानंतर आणि कार्यकाळ संपण्याच्या टप्प्यावर संबंधित नियमाला कायदेशीर आव्हान दिले होते. पदाच्या अटी व शर्तींची माहिती असूनही नियुक्ती स्वीकारल्यानंतर दीर्घकाळाने त्यावर आक्षेप घेण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येऊ शकतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना हा निर्णय लागू होणार का?सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्रत्येक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला सरसकट लागू होत नाही. सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा सरकारी नोकरी स्वीकारणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीवेतन बंद होईल, असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. संबंधित नव्या नियुक्तीच्या सेवा नियमांमध्ये निवृत्तीवेतनाची रक्कम नव्या वेतनातून समायोजित करण्याची तरतूद असेल, तर सरकारला त्यानुसार वेतन निश्चित करता येईल, एवढाच या निर्णयाचा मुख्य अर्थ आहे.त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी पद स्वीकारण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी नियुक्तीच्या अटी, वेतनाची रचना आणि निवृत्तीवेतनासंदर्भातील नियम समजून घेणे आवश्यक आहे. पूर्वीचे निवृत्तीवेतन आणि नव्या पदाचा पगार हे दोन्ही लाभ एकत्र मिळतील की त्यांचे समायोजन केले जाईल, हे संबंधित पदासाठी लागू असलेल्या सेवा नियमांवर अवलंबून असेल..Traffic Update: ६१ तासांनंतर महामार्ग रोको आंदोलन मागे; पुणे-सातारा-कोल्हापूर महामार्गावरील ट्रॅफिकची स्थिती काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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