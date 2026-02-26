Rooh Afza Supreme Court verdict: सरबतचा मुद्दा थेट सुप्रीम कोर्टात! रुह अफझा प्रकरणात असा निर्णय, ज्याने कर गणितच बदललं…

नवी दिल्ली: भारतातील उन्हाळ्यातील सर्वात प्रिय पेयांपैकी एक असलेल्या रुह अफझाला फक्त सरबत म्हणून विकले जाते, म्हणून त्यावर उच्च कर लावता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. या निकालामुळे हमदर्द (वक्फ) लॅबोरेटरीज कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा दीर्घकाळचा कर वाद सोडवला..खंडपीठाने स्पष्ट केले की, रुह अफझा हे फळांपासून तयार केलेले पेय असून, ते केवळ पाण्याने पातळ केले जाते. त्यामुळे उत्तर प्रदेश मूल्यवर्धित कर (यूपीव्हॅट) कायद्यांतर्गत ते फळ पेय किंवा प्रक्रिया केलेले फळ उत्पादन या श्रेणीत मोडते. यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि कर विभागाने २०१८ मध्ये घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यानुसार रुह अफझाला १२.५ टक्के करपात्र मानले गेले होते. आता मात्र १ जानेवारी २००८ ते ३१ मार्च २०१२ या कालावधीत अनुसूची II (भाग A) च्या एंट्री १०३ अंतर्गत ४ टक्के सवलतीचा व्हॅट दर लागू होईल..Supreme Court: इतर मुस्लिम ओबीसींचे काय? सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा आरक्षण मागणाऱ्या वकिलाला प्रश्न.काय होता युक्तिवाद?वादाचा मुख्य मुद्दा होता की, रुह अफझामध्ये केवळ १० टक्के फळांचा रस असतो. तो इन्व्हर्ट शुगर सिरप आणि हर्बल डिस्टिलेट्ससोबत मिसळला जातो. अन्न सुरक्षा नियमांनुसार फळांच्या सिरपमध्ये किमान २५ टक्के फळांचा रस असावा, अशी अट आहे. त्यामुळे कर अधिकारी म्हणाले की, हे पेय फळ पेय नसून नॉन-फ्रूट सिरप आहे. परवाना देण्याच्या उद्देशाने ते १० टक्के फळ रस असलेले सिरप मानले जाते. त्यावरून कर आकारणीही तशीच करावी, असा त्यांचा युक्तिवाद होता..सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळलामात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळला. न्यायालयाने म्हटले की, अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत केलेले वर्गीकरण कर कायद्याला बंधनकारक ठरू शकत नाही, जोपर्यंत कर कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद नसेल. फळ पेय म्हणून ओळखण्यासाठी फळांचा रस किती टक्के आहे, यापेक्षा ते फळांपासून बनवले जाते की नाही आणि पाण्याने पातळ केले जाते का, यावर अधिक भर द्यावा लागतो. रुह अफझा हे फक्त पाण्याने पातळ केले जाते आणि त्यात फळांचा वापर होतो, हे स्पष्ट झाल्याने त्याला फळ पेय मानण्यात यावे, असे खंडपीठाने सांगितले..कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणीहमदर्द कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. कंपनीने युक्तिवाद केला की, रुह अफझा हे पारंपरिकरित्या फळांचे पेय म्हणून ओळखले जाते आणि त्याची लोकप्रियता वर्षानुवर्षे कायम आहे. न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल देताना कर विभागाच्या व्याख्येला फेटाळले..Supreme Court Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्टामध्ये विविध पदांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पगारपासून ते अर्ज करण्याची संपूर्ण माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.