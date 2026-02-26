देश

Rooh Afza Supreme Court verdict: सरबतचा मुद्दा थेट सुप्रीम कोर्टात! रुह अफझा प्रकरणात असा निर्णय, ज्याने कर गणितच बदललं…

Supreme Court Recognises Rooh Afza as Fruit Beverage, Grants 4% Tax Relief in Landmark Verdict : सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; रुह अफझाला फळ पेय म्हणून मान्यता, १२.५% ऐवजी ४% व्हॅट दर लागू
Sherbet in the Supreme Court? Rooh Afza Verdict That Changed the Tax Game!

Sherbet in the Supreme Court? Rooh Afza Verdict That Changed the Tax Game!

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली: भारतातील उन्हाळ्यातील सर्वात प्रिय पेयांपैकी एक असलेल्या रुह अफझाला फक्त सरबत म्हणून विकले जाते, म्हणून त्यावर उच्च कर लावता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. या निकालामुळे हमदर्द (वक्फ) लॅबोरेटरीज कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा दीर्घकाळचा कर वाद सोडवला.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Supreme Court Of India
Supreme Court Judges

Related Stories

No stories found.