उच्चशिक्षितांना मोठा धक्का! कमी शिक्षण असलेल्यांसाठी राखीव पदांवर दावा करता येणार नाही; Supreme Court चा महत्त्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली: उच्च शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्या उमेदवाराला केवळ कमी शिक्षण असलेल्यांसाठी राखीव ठेवलेल्या नोकरीच्या पदावर नियुक्ती मिळवता येणार नाही, असा स्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. अशा प्रकारे आपली पदवी किंवा उच्च शैक्षणिक अर्हता लपवून पद मिळवणे हे खरोखर पात्र उमेदवारांना संधी नाकारण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले..न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमनुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. खंडपीठाने नमूद केले की, जेव्हा एखादे पद विशेषतः कमी शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्या व्यक्तींसाठी राखीव असते, तेव्हा उच्च पात्रता असणाऱ्या व्यक्तीला त्या पदावर प्रवेश देणे म्हणजे योग्य आणि पात्र उमेदवारांची संधी हिरावून घेणे होय. यामुळे त्या पदासाठी खरोखर पात्र असणाऱ्यांना नोकरी गमावावी लागते..मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दया प्रकरणात सिंडिकेट बँकेतील तात्पुरत्या परिचर (अटेंडंट) पदावर काम करणाऱ्या एका व्यक्तीचा संबंधित होता. तो पदवीधर असूनही आपली पदवी लपवून केवळ १० वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या पदावर नियुक्त झाला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याला पुन्हा सेवेत रुजू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला रद्दबातल ठरवले. उच्च न्यायालयाने या महत्त्वाच्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..Supreme Court: आता १००, १०१, १०८ नाहीत! सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; देशभरासाठी एकच आपत्कालीन क्रमांक, फक्त हा एक नंबर लक्षात ठेवा!.सरकारला राखीव पदे ठेवण्याचा अधिकारन्यायालयाने अधोरेखित केले की, आदर्श नियोक्ता म्हणून काम करणाऱ्या सरकारला काही विशिष्ट श्रेणीतील पदे कमी पात्रता असणाऱ्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यामागील उद्देश हा आहे की, अशा उमेदवारांना उच्च शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागू नये. उच्च पात्र उमेदवारांच्या तुलनेत त्यांची निवड होण्याची शक्यता कमी असते.जर एखादा उमेदवार अशा राखीव पदासाठी अर्ज करताना आपली उच्च शैक्षणिक पात्रता दडवून ठेवतो आणि निवड होतो, तर त्यामुळे खरोखर पात्र उमेदवारांची संधी नष्ट होते. अशा नियुक्तीला कायद्याच्या दृष्टीने कोणतेही अस्तित्व नसल्याचे (non-est) मानले जाते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..पूर्वीच्या निकालाचा आधारया निष्कर्षाला पाठिंबा देताना न्यायालयाने ‘जोमोन के.के. विरुद्ध शाजिमोन पी. आणि इतर’ (२०२५ LiveLaw (SC) ३८१) या प्रकरणाचा संदर्भ दिला. सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार हा विहित शैक्षणिक पात्रतेनुसार सर्व पात्र उमेदवारांसाठी उपलब्ध असावा, असे न्यायालयाने सांगितले. केवळ उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता पदासाठी आवश्यक किमान पात्रतेपेक्षा जास्त आहे, या एकाच कारणावरून त्याला त्या पदाचा कायदेशीर दावा करता येत नाही.अपील मंजूर, बडतर्फी कायमसर्वोच्च न्यायालयाने व्यवस्थापनाच्या अपीलाला मंजुरी दिली आणि संबंधित उमेदवाराला सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. या निकालामुळे राखीव पदांसाठी अर्ज करताना उमेदवारांनी आपली खरी शैक्षणिक पात्रता लपवू नये, याबाबत स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे..Supreme Court verdict : प्रत्येक अपघाताला ड्रायव्हर जबाबदार नसतो; सर्वोच्च न्यायालयाने १४ वर्षे जुन्या खटल्यात दिला मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.