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उच्चशिक्षितांना मोठा धक्का! कमी शिक्षण असलेल्यांसाठी राखीव पदांवर दावा करता येणार नाही; Supreme Court चा महत्त्वाचा निर्णय

Supreme Court Upholds Dismissal of Graduate Who Concealed Qualification for Reserved Attendant Post : सरकारला कमी पात्र उमेदवारांसाठी स्वतंत्र पदे राखीव ठेवण्याचा अधिकार; उच्च शिक्षण दडवून घेतलेली नियुक्ती कायद्याच्या दृष्टीने अवैध
Supreme Court
Supreme CourtEsakal
Sandip Kapde
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नवी दिल्ली: उच्च शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्या उमेदवाराला केवळ कमी शिक्षण असलेल्यांसाठी राखीव ठेवलेल्या नोकरीच्या पदावर नियुक्ती मिळवता येणार नाही, असा स्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. अशा प्रकारे आपली पदवी किंवा उच्च शैक्षणिक अर्हता लपवून पद मिळवणे हे खरोखर पात्र उमेदवारांना संधी नाकारण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

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