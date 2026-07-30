Supreme Court : भारतीय वायुसेनेतील जवानांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश; पूर्वपरवानगीशिवाय सेवा सोडता येणार नाही

भारतीय वायुसेनेतील जवानांना नागरी नोकरीसाठी स्वेच्छेने सेवा सोडण्याचा अमर्याद अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. बुधवारी दिलेल्या या निकालात न्यायालयाने म्हटले की, सेवेतून मुक्त होण्यासाठी किंवा नागरी पदासाठी अर्ज करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली पूर्वपरवानगी ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया नसून तिचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे..न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. वायुसेनेची कार्यक्षम ऑपरेशनल सज्जता कायम राखण्यासाठी पूर्वपरवानगीसंदर्भातील नियम आणि कार्यपद्धती अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. वायुसेनेच्या नियमांचा उल्लेख करत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या अटी केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे..शिस्तबद्ध दलातील नियमांचे पालन अनिवार्यनिर्णयात न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांनी म्हटले की, भारतीय वायुसेनेतील जवानांची मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती रोखण्याच्या उद्देशाने या प्रक्रिया निश्चित करण्यात आल्या आहेत. वायुसेना हे शिस्तबद्ध दल असल्याने त्यातील प्रत्येक सदस्याने विहित नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.नागरी पदासाठी अर्ज करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे तसेच निवड झाल्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळवणे ही किरकोळ प्रक्रियात्मक बाब नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित जवानाला आपल्या इच्छेनुसार या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले..Supreme Court: केवळ आंदोलन आहे म्हणून लाठीमार योग्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला सुनावले, आंदोलनाचा अधिकार अबाधित.सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी निवडीनंतर वादया प्रकरणात भारतीय हवाई दलातील कॉर्पोरल नखत सिंग यांची राजस्थान लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक प्राध्यापक (हिंदी) पदासाठी निवड झाली होती. त्यानंतर त्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे आणि सेवेतून मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.सिंग यांनी हवाई दलात सात वर्षांची सेवा पूर्ण केली होती. नोव्हेंबर २०२० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भरतीच्या जाहिरातीनुसार त्यांनी नागरी पदासाठी अर्ज केला होता. भरती परीक्षा आणि मुलाखत यशस्वीरीत्या पार केल्यानंतर त्यांनी सेवेतून मुक्त करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली..पूर्वपरवानगी न घेतल्याने अर्ज फेटाळलाऑक्टोबर २०२२ मध्ये एअर ऑफिसर कमांडिंग यांनी त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास तसेच सेवेतून मुक्त करण्यास नकार दिला. यामागे २०१७ मधील हवाई दलाच्या आदेशाचा आधार देण्यात आला. या आदेशानुसार, कोणत्याही नागरी पदासाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित हवाई सैनिकाने सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.एअर ऑफिसर कमांडिंग यांच्या निर्णयाविरोधात नखत सिंग यांनी प्रथम सशस्त्र दल न्यायाधिकरण (एएफटी) आणि त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र, दोन्ही ठिकाणी त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयानेही पूर्वपरवानगीची प्रक्रिया बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत त्यांची याचिका फेटाळून लावली..Supreme Court : दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय! राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.