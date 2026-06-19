Supreme Court: रस्त्यावर चालणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ऐतिहासिक निकाल, वाहनचालकांसाठी मोठी सूचना!

सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत पादचाऱ्यांना पदपथावर सुरक्षितपणे चालण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे शहरांमध्ये पदपथांची उभारणी आणि देखभालीवर अधिक भर दिला जाणार आहे..चालण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्कन्यायालयाने सांगितले की, पदपथावर सुरक्षितपणे चालण्याचा हक्क हा संविधानाने दिलेल्या मुक्तपणे फिरण्याच्या हक्काचा भाग आहे. त्यामुळे सुरक्षित, चांगले बांधलेले आणि नीट सांभाळलेले पदपथ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. वाहनांच्या सोयीपेक्षा पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले.न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अनेक ठिकाणी पदपथ नसणे किंवा असलेले पदपथही वाहनांसाठी वापरले जाणे ही गंभीर समस्या बनली आहे..Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पण्यांवरून वादळ; पर्यावरण कार्यकर्त्यांबाबत मुख्य न्यायाधीशांची विधाने विवादास्पद.स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारीमहानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत आणि इतर स्थानिक प्रशासनांनी सुरक्षित पदपथ तयार करणे, त्यांची देखभाल करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.पदपथांवर चालण्याचा हक्क नाकारला गेला, तर नागरिक संबंधित प्रशासनाविरोधात न्यायालयात जाऊन नुकसानभरपाईची मागणीही करू शकतात..वाहनांमुळे पादचारी मागे पडलेन्यायालयाने म्हटले की, वाढत्या वाहनसंख्येमुळे पादचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. अनेक वाहनचालक पादचाऱ्यांना अडथळा समजतात. काही ठिकाणी तर वाहने थेट पदपथावरून चालवली जातात, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..मोटार वाहन कायद्यावरही टिप्पणीन्यायालयाने सांगितले की, मोटार वाहन कायद्यात पादचाऱ्यांच्या हक्कांना पुरेसे महत्त्व दिले गेलेले नाही. मात्र आता पदपथावर चालण्याचा हक्क हा वाहनांच्या हक्कापेक्षा अधिक महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..न्यायालयाचा स्पष्ट संदेशसर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शहरांचा विकास करताना फक्त वाहनांचा विचार न करता पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेलाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे. प्रत्येक रस्त्यावर शक्य असेल तेथे चांगले आणि सुरक्षित पदपथ असणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले..Supreme Court: एकाच प्रकरणात वारंवार न्यायाधीशांची माघार; न्याय कोण देणार? CJI सूर्यकांत संतापले; हायकोर्टाला विचारला जाब.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.