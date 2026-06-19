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Supreme Court: रस्त्यावर चालणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ऐतिहासिक निकाल, वाहनचालकांसाठी मोठी सूचना!

Supreme Court Declares Safe Footpaths a Fundamental Right for Pedestrians : वाहनसंख्येच्या वाढीमध्ये पादचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष; पदपथांवरून वाहनचालना, अतिक्रमण यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा, प्रत्येक रस्त्यावर सुरक्षित पदपथांची सक्ती
Supreme Court
Supreme Courtesakal
Sandip Kapde
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सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत पादचाऱ्यांना पदपथावर सुरक्षितपणे चालण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे शहरांमध्ये पदपथांची उभारणी आणि देखभालीवर अधिक भर दिला जाणार आहे.

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