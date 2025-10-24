देश

Supreme Court: मोठी बातमी! मुलांच्या बालपणी पालकांनी विकलेले मालमत्ता व्यवहार मुले रद्द करू शकतात, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Child Property Sale Cancellation Judgment: संपत्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आता बालपणी विकलेले मालमत्ता व्यवहार मुले रद्द करू शकणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, जर एखाद्या मुलाची मालमत्ता त्याच्या पालकांनी किंवा पालकांनी अल्पवयीन असताना विकली असेल, तर मूल १८ वर्षांचे झाल्यानंतर न्यायालयीन खटला दाखल करण्याची आवश्यकता न पडता व्यवहार रद्द करू शकते. अशी व्यक्ती मूळ व्यवहाराकडे दुर्लक्ष केल्याचे सिद्ध करण्यासाठी स्पष्ट आणि ठोस पावले उचलू शकते. जसे की स्वतः मालमत्ता पुन्हा विकणे किंवा ती दुसऱ्याला हस्तांतरित करणे.

