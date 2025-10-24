Supreme Court: मोठी बातमी! मुलांच्या बालपणी पालकांनी विकलेले मालमत्ता व्यवहार मुले रद्द करू शकतात, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, जर एखाद्या मुलाची मालमत्ता त्याच्या पालकांनी किंवा पालकांनी अल्पवयीन असताना विकली असेल, तर मूल १८ वर्षांचे झाल्यानंतर न्यायालयीन खटला दाखल करण्याची आवश्यकता न पडता व्यवहार रद्द करू शकते. अशी व्यक्ती मूळ व्यवहाराकडे दुर्लक्ष केल्याचे सिद्ध करण्यासाठी स्पष्ट आणि ठोस पावले उचलू शकते. जसे की स्वतः मालमत्ता पुन्हा विकणे किंवा ती दुसऱ्याला हस्तांतरित करणे..के.एस. शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के. नीलम्मा या प्रकरणात हा निर्णय आला. कर्नाटकातील शमनूर गावातील जमिनीच्या दोन भूखंडांचा हा खटला होता. १९७१ मध्ये रुद्रप्पा नावाच्या एका व्यक्तीने हे भूखंड त्याच्या तीन अल्पवयीन मुलांच्या नावे खरेदी केले. परंतु नंतर न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय ते विकले. काही वर्षांनंतर जेव्हा मुले प्रौढ झाली. तेव्हा त्यांनी तीच जमीन के.एस. शिवप्पा यांना विकली. पहिल्या खरेदीदारांनी त्यांचे हक्क सांगितले आणि वाद निर्माण झाला..'महागठबंधन'मध्ये मुकेश साहनींना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यामागं नेमकं कारण काय? काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षाला वगळून साहनींवर का विश्वास ठेवला?.पूर्वीचा करार रद्द करण्यासाठी मुलांना खटला दाखल करावा लागतो की नाही यावर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मतभेद होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, प्रत्येक बाबतीत खटला दाखल करणे आवश्यक नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने त्यांच्या वर्तनातून असे दाखवून दिले की ते पूर्वीच्या कराराचे पालन करत नाहीत, जसे की स्वतः मालमत्ता विकणे, तर ते पुरेसे आहे..न्यायमूर्ती मिथल यांनी निकालात म्हटले आहे की, जर एखाद्या पालकाने अल्पवयीन मुलाच्या वतीने करार केला असेल, तर प्रौढ झाल्यानंतर मूल न्यायालयात आव्हान देऊन किंवा त्याच्या स्पष्ट वर्तनाने तो करार नाकारू शकते. न्यायालयाने असेही मान्य केले की, कधीकधी मुलांना त्यांची मालमत्ता विकली गेली आहे किंवा ते अजूनही त्याच मालमत्तेत राहत असतील याची जाणीवही नसते. अशा प्रकरणांमध्ये, खटला दाखल करणे आवश्यक नसते आणि ते त्यांचे हक्क थेट सांगण्यासाठी पावले उचलू शकतात..दुसऱ्या एका कौटुंबिक मालमत्तेच्या वादात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, पत्नीला तिच्या सासरच्या घरात राहण्याचा अधिकार आहे, जरी तिच्या पतीला त्याच्या पालकांनी बाहेर काढले असले तरीही. न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी सांगितले की, लग्नानंतर पत्नी एकदा तिच्या पतीच्या घरात राहते की, ते घर एक सामायिक घर मानले जाते. म्हणून तिला तेथून काढून टाकता येत नाही..Virginity Test: संतापजनक! आधी कौमार्य चाचणी करा, नंतरच प्रवेश... मदरशाकडून सातवीतील विद्यार्थिनीकडे प्रमाणपत्राची मागणी.या प्रकरणात २०१० मध्ये झालेल्या एका लग्नाचा समावेश होता. ज्यामध्ये पतीने नंतर कुटुंबापासून दूर राहिल्याचा दावा करून घर सोडले. सासरच्यांनी सुनेला घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. कारण घर मृत वडिलांची वैयक्तिक मालमत्ता आहे. ट्रायल कोर्ट आणि हायकोर्ट दोघांनीही असे ठरवले की, केवळ पतीने घराबाहेर काढल्यामुळे सुनेला घराबाहेर काढता येणार नाही. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, सासू वरच्या मजल्यावर राहतील, तर सून खालच्या मजल्यावर राहू शकेल, अशा प्रकारे दोन्ही पक्षांचे हक्क संतुलित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.