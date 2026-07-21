देश

Supreme Court: 'अपार आयडी'ला सुप्रीम कोर्टाचा रेड सिग्नल! 26 कोटी विद्यार्थ्यांचा प्रश्न; कोर्टाचा मोठा निर्णय

Supreme Court on APAAR ID Consent: सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मधील ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा विस्तार करत तो संपूर्ण देशात लागू केला आहे.
Supreme Court

Supreme Court

esakal

संतोष कानडे
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DPDP Act Student Privacy: देशातील २६ कोटींहून अधिक शालेय विद्यार्थ्यांशी संबंधित 'अपार आयडी' योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पालकांना त्यांच्या मुलांचा अपार आयडी बनवायचा आहे की नाही, हे सुरुवातीलाच ठरवण्याचा आणि त्याला स्पष्ट नकार देण्याचा पूर्ण अधिकार असेल, असं कोर्टाने म्हटलंय.

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