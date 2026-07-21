Supreme Court: 'अपार आयडी'ला सुप्रीम कोर्टाचा रेड सिग्नल! 26 कोटी विद्यार्थ्यांचा प्रश्न; कोर्टाचा मोठा निर्णय

DPDP Act Student Privacy: देशातील २६ कोटींहून अधिक शालेय विद्यार्थ्यांशी संबंधित 'अपार आयडी' योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पालकांना त्यांच्या मुलांचा अपार आयडी बनवायचा आहे की नाही, हे सुरुवातीलाच ठरवण्याचा आणि त्याला स्पष्ट नकार देण्याचा पूर्ण अधिकार असेल, असं कोर्टाने म्हटलंय..सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला देशातील सर्व शाळांमधील संमती फॉर्ममध्ये तात्काळ बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मधील ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा विस्तार करत तो संपूर्ण देशात लागू केला आहे..Manchar News : संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात पुणे जिल्ह्याची दुहेरी बाजी; काळवाडी प्रथम, कडाचीवाडीला पाणी व्यवस्थापनाचा विशेष पुरस्कार.काय आहेत नवीन नियम?नव्या नियमांनुसार, आता कोणताही विद्यार्थी किंवा पालकाकडे 'अपार आयडी' नाही या एकमेव कारणावरून कोणतीही शाळा त्याला प्रवेश नाकारू शकत नाही, बोर्ड परीक्षेचे रजिस्ट्रेशन थांबवू शकत नाही किंवा त्याची गुणपत्रिका रोखून धरू शकत नाही.तसेच शाळांनी या संपूर्ण नोंदणी प्रक्रियेचे नियम 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३' च्या तरतुदींशी पूर्णपणे सुसंगत ठेवावेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होणार नाही. शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत २६ कोटी ३५ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी या आयडीसाठी नोंदणी केली आहे..अपार म्हणजे 'Automated Permanent Academic Account Registry'. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) अंतर्गत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या 'वन नेशन, वन स्टूडेंट' या मोहिमेचा हा एक भाग आहे. यामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला १२ अंकांचा एक युनिक डिजिटल आयडी नंबर दिला जातो, जिथे विद्यार्थ्याची जन्मतारीख, उंची, वजन यासह संपूर्ण शैक्षणिक रेकॉर्ड एकाच ठिकाणी डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवले जाते..NEET Paper Leak Protest: नीट पेपरफुटीविरोधात पुण्यात युवक काँग्रेसचा मुसळधार पावसात मोहोळ यांच्या कार्यालयावर अचानक मोर्चा.मात्र, अनेक पालक आणि तज्ज्ञांनी या योजनेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. करोडो लहान मुलांचा इतका संवेदनशील डेटा एकाच केंद्रीय डेटाबेसमध्ये साठवल्याने डेटा लीक होण्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे मुलांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराला बाधा पोहोचू शकते, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता. पालकांच्या याच चिंतेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांची संमती, गोपनियता आणि कायद्याचा आदर राखत या सक्तीला चाप लावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.