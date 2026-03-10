समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण, मोठी भूमिका मांडण्याचं नेमकं कारण काय?

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत महिलांच्या हक्कांच्या कथित उल्लंघनांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याची बाजू मांडली. न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, समान नागरी संहिता लागू करण्याची वेळ आली आहे. वैयक्तिक कायदे अवैध घोषित करून पोकळी निर्माण करण्याऐवजी समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी ते कायदेमंडळाच्या विवेकबुद्धीवर सोडणे चांगले..भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने वैयक्तिक कायद्यांमुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी विधिमंडळाने यावर काम करावे असे सुचवले. मुस्लिम महिलांना समान वारसा हक्क मिळावा यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, देशातील सर्व महिलांना समान हक्क मिळवून देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे देशभरात समान नागरी संहिता लागू करणे. .Uttarakhand Budget: हरिद्वार-ऋषिकेशचा 'महाजाम' होणार गायब! ३००० कोटींच्या गंगा कॉरिडॉरसाठी CMनी उघडली तिजोरी; ऑक्टोबरमध्ये होणार लोकार्पण!.न्यायालयाने आधीच समान नागरी संहिता लागू करण्याची शिफारस केली आहे. पहा, एक मुस्लिम पुरुष... तो कोणत्याही प्रक्रियेचा अवलंब करून आपल्या पत्नीला एकतर्फी घटस्फोट देऊ शकतो. न्यायालयाने पुढे विचारले, "वैयक्तिक कायद्याच्या आधारे आपण सर्व द्विविवाह संबंध अवैध घोषित करू शकतो का हा मुद्दा नाही. म्हणून मूलभूत कर्तव्ये प्रभावी करण्यासाठी आपल्याला कायदेविषयक अधिकारावर अवलंबून राहावे लागेल." सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, योग्य म्हटल्याप्रमाणे, उत्तर समान नागरी संहिता आहे..मुस्लिम महिलांना समान वारसा हक्क मिळावा यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशातील सर्व महिलांना समान हक्क मिळवून देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे संपूर्ण भारतात समान नागरी कायदा लागू करणे. मुस्लिम महिलांना वारसा हक्क नाकारण्याबाबत मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरिया) अर्ज कायदा, १९३७ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत सुधारणा करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. .सुप्रीम कोर्टातल्या टायपिस्टला ४ जॅकेट अन् तासाला १ हजार दिले, AI वापरून याचिका; १२वी पास तरुणाला सरन्यायाधीशांनी झापलं.सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांना विचारले, "तुम्ही याचिकेत सुधारणा का करत नाही आणि पर्यायी तरतुदींचा विचार का करत नाही? भारतीय महिलांना त्यांच्या हक्कांचा एक महत्त्वाचा भाग नाकारला जात आहे; हा केवळ १९३७ च्या कायद्याचा प्रश्न नाही." यावर वकील भूषण म्हणाले, "मी ते करेन आणि आम्ही याचिकेत सुधारणा देखील करू." त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दरम्यान सुधारित याचिका दाखल करण्याची परवानगी देत प्रकरण पुढे ढकलले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.