Supreme Court : ‘शिवी दिली म्हणजे गुन्हा नाही!’ ; SC/ST कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा खुलासा, महत्त्वाचा निकाल वाचा

Supreme Court Clarifies Scope of SC/ST Act: अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल: केवळ अपमानास्पद शब्द वापरणे गुन्हा नाही, तर तो अपमान जातीवर आधारित असल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक
“Abusive Words Alone Are Not a Crime”: Supreme Court’s Big Clarification on SC/ST Act Explained

esakal

Sandip Kapde
Updated on

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या व्याख्येत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीने अपमानजनक शब्द वापरले तरी ते सरसकट गुन्हा ठरत नाही. यासाठी त्या शब्दांचा उद्देश तक्रारदाराच्या जाती किंवा जमातीच्या सदस्यत्वावर आधारित अपमान करणे हा असावा. हा निकाल न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात दिला.

Supreme Court Of India
Supreme Court Judges

