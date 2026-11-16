ZP Election: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतील SC/ST आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; याचिकाही फेटाळली

New Delhi: राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या आरक्षणांच्या पद्धतीवरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळण्याचा अधिकार असला तरी विशिष्ट मतदारसंघ किंवा जागा ही एससी किंवा एसटी प्रवर्गासाठीच आरक्षित राहावी अशी कोणताही हमी देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या संदर्भातील विशेषाधिकार सरकारकडे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले..Amit Shah: राहुल यांच्याकडून देशाची बदनामी ;अमित शहा यांची जोरदार टीका.कुठला मतदारसंघ एससी आणि एसटीसाठी आरक्षित ठेवायचा, याचा निर्णय घेण्याचा विशेषाधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे आज सर्वाोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. रोटेशन कशा पद्धतीने बदलायचे आणि कधी बदलायचे हे सरकारच ठरविणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील आरक्षित जागांच्या रोटेशनबाबतच्या नियमाला आव्हान देणारी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Rahul Gandhi: निवडणुकीच्या वैधतेवर प्रश्न ;चौदा कोटी मतदारांना अवैध ठरविल्याचा राहुल यांचा आरोप.कोणता मतदारसंघ अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) आरक्षित असावा हे ठरविण्याचा हक्क कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे. आरक्षित जागांचे रोटेशन कोणत्या पद्धतीने आणि किती कालावधीनंतर बदलायचे हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारकडे असल्याचेही न्यायालयाने सांगितेल..काय होता वाद?महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत आणि फेरपालट) नियम, २०२५ मधील नियम १२ ला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. २०२५ मधील दुरुस्तीनंतर होणारी पुढील निवडणूक ही आरक्षण रोटेशनसाठी पहिली निवडणूक मानण्याची तरतूद या नियमात आहे. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, फेरपालटाची प्रक्रिया नव्याने सुरू केल्यास अनुसूचित जाती आणि जमातींची लोकसंख्या तुलनेने कमी असलेल्या मतदारसंघांना भविष्यात आरक्षण मिळण्याची संधीच मिळणार नाही. त्यामुळे हा नियम समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले होते..न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी या प्रकरणात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. एखादा विशिष्ट मतदारसंघ आरक्षित असावा, असा हक्क मतदार किंवा उमेदवाराला नाही. संविधान आणि संबंधित नियमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत एससी आणि एसटी प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित केल्या जातात. आरक्षित जागांमध्ये बदल करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, हा बदल कोणत्या पद्धतीने आणि किती कालावधीत करायचा, हे सरकारच्या अधिकारात येते. त्यामुळे २०२५ मधील दुरुस्तीनंतर होणारी पुढील निवडणूक पहिली निवडणूक मानण्याच्या नियमात चुकीचे काही नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..नियम १२ मुळे आरक्षण किंवा जागांच्या बदलांची संकल्पना संपुष्टात येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे संबंधित नियम घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद अमान्य करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. मात्र, आरक्षित जागांच्या रोटेशनची पद्धत बदलण्याबाबत याचिकाकर्त्याला कायद्यानुसार राज्य सरकारकडे पुन्हा निवेदन देता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.