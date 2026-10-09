Supreme Court: SIR चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घ्यावा, निवडणूक आयोगाने फसवणूक केली ; माजी न्यायमूर्तींचा खळबळजनक आरोप!

निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेमुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्ष या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. आता, एका माजी न्यायाधीशाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती गोपाल गौडा यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरला मान्यता देणारा आपला निर्णय रद्द करावा. माजी न्यायाधीशांनी दावा केला आहे की, निवडणूक आयोगाने खोटी तथ्ये सांगून न्यायालयाची दिशाभूल करून फसवणूक केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात बिहारमध्ये एसआयआरची कायदेशीरता कायम ठेवली होती..लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती गौडा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरचा निर्णयच रद्द करावा आणि निवडणूक आयोगाकडून सर्व कागदपत्रे मागवून हा निर्णय बहुसंख्य निवडणूक आयुक्तांच्या संमती आणि मान्यतेने घेण्यात आला होता की नाही, हे निश्चित करावे. न्यायमूर्ती गौडा म्हणाले, "एसआयआरचा निर्णय स्पष्टपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे." दरम्यान, फॉर्म ६ संदर्भातील अलीकडील वादात, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कोणत्याही सुधारित फॉर्म ६ ला मंजुरी दिलेली नाही..न्यायमूर्ती गौडा यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी मतदारांच्या व्यापक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यावर भाष्य करून कोणतीही कायदेशीर चूक केलेली नाही. एक न्यायाधीश म्हणून, न्यायमूर्ती भुयान यांना घटनात्मक मुद्द्यांवर बोलण्याचा अधिकार होता. माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी न्यायमूर्ती भुयान यांच्यावर केलेल्या टीकेला उत्तर देताना, न्यायमूर्ती गौडा यांनी प्रश्न विचारला की, त्यांना अशी टीका करण्याचा काय अधिकार आहे. ते म्हणाले, "जेव्हा माजी सरन्यायाधीश गवई मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते, तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असलेल्या लोया प्रकरणावर भाष्य केले होते. तसेच, त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांमधील मतभेदाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले नाही.".Supreme Court : निवडणूक आयोगाला धक्का; SIRमध्ये १३ कोटी नावांचा मुद्दा, माजी न्यायाधीशांची समिती तपासणार घटनात्मक वैधता .उज्ज्वल भुयान काय म्हणाले?माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यासंबंधीच्या वक्तव्यावर टीका केली. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावर (SIR) त्यांनी अशी टिप्पणी करायला नको होती, कारण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे ते म्हणाले. रविवारी नालसार विधी विद्यापीठात १९ व्या न्यायमूर्ती बी. आर. साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट स्पर्धेच्या समारोप समारंभात बोलताना न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले होती की, लाखो भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणारी कोणतीही प्रक्रिया मुळातच मनमानी आणि घटनात्मक व्यवस्थेच्या विरोधात आहे.."न्यायालयासमोर असलेल्या प्रकरणावर भाष्य करण्याची परवानगी नाही."ते असेही म्हणाले की, संविधानात नागरिकांचे दोन वर्ग नाहीत - ज्यांना मतदानाचा हक्क आहे आणि ज्यांना नाही - आणि कोणत्याही 'जर-तर'मुळे अशा प्रक्रियेचे समर्थन होऊ शकत नाही. या विषयावर पीटीआयला दिलेल्या आपल्या पहिल्या प्रतिक्रियेत, माजी सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, "न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणावर भाष्य करण्याची परवानगी न्यायिक शिष्टाचार देत नाही.".Supreme Court: फॉर्म ६ला मान्यता दिलीच नाही, सुप्रीम कोर्टाची SIR प्रकरणी केंद्र सरकारसह निवडणूक आयोगाला नोटीस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.