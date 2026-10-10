देश

CJP Protest: दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारीही कोर्ट चालूच राहणार! सर्वोच्च न्यायालयात उद्या विशेष सुनावणी

Supreme Court Special Sunday Hearing: १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनादरम्यान मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद केल्या जाणार नाहीत याची खात्री करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
Supreme Court

Supreme Court

esakal

संतोष कानडे
Updated on

CJI Surya Kant: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचे उल्लंघन करून दिल्ली मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे आणि रेल्वे गाड्या रद्द केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी विशेष सुनावणी होणार आहे.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Cockroach Party popularity
how to join Cockroach Party
CJP movement
Marathi News Esakal
www.esakal.com