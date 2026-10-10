CJP Protest: दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारीही कोर्ट चालूच राहणार! सर्वोच्च न्यायालयात उद्या विशेष सुनावणी

CJI Surya Kant: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचे उल्लंघन करून दिल्ली मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे आणि रेल्वे गाड्या रद्द केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी विशेष सुनावणी होणार आहे..या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. ॲडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय, शनिवारी दिल्लीत झालेल्या निदर्शनांदरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या विरोधात ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी दाखल केलेल्या 'हेबियस कॉर्पस' याचिकेवरही हे विशेष खंडपीठ एकत्र सुनावणी घेणार आहे..Vihamandava News : विवाह सोहळे गावाबाहेर, घरात पलंगही नाही; हिवराचोंढाळ्याच्या अनोख्या परंपरा.या अवमान याचिकेत न्यायालयाच्या निर्देशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचा आरोप करत केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्ष डी. थारा यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनादरम्यान मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे रद्द केल्या जाणार नाहीत याची खात्री करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते..केंद्र सरकारच्या बैठकीत निर्णय न झाल्यास कोगनोळी टोल नाक्यावर बेमुदत बंद, राजू शेट्टींचा सरकारला थेट इशारा.ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी 'एम. ए. बेबी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या खटल्यात दिलेल्या आदेशाशी संबंधित आहे. कॉकरोच जनता पार्टी आणि विरोधी पक्षांनी सीईसी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध लादले होते. त्या सुनावणीदरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी ५७ मेट्रो स्थानके बंद करण्याचे तसेच नवी दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन स्थानकांवर येणाऱ्या मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या थांबवण्याचे आदेश दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते..त्यानंतर डीएमआरसीने बंद स्थानकांची संख्या ४५ वर आणली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने यावर तीव्र आक्षेप घेत, अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतुकीवर पूर्ण बंदी घालणाऱ्या अशा अधिसूचना अधिकाराचा अतिरेक करणाऱ्या असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.