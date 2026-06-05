देश

Women Deportation: ‘विदेशी’ ठरवलेल्या महिलांच्या हकालपट्टीला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; केंद्र सरकारकडे मागितलं उत्तर, प्रकरण काय?

Assam women deportation: सर्वोच्च न्यायालयाने आसामच्या सालेहा खातून आणि सरभानू बेगम यांच्या प्रत्यार्पणाला स्थगिती दिली आहे, ज्यांना 'परदेशी' घोषित करून एका नजरबंदी केंद्रात ठेवण्यात आले होते.
Assam women deportation

Assam women deportation

ESakal

Vrushal Karmarkar
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सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममधील दोन महिला, सालेहा खातून आणि सरभानू बेगम यांच्या प्रत्यार्पणाला स्थगिती दिली आहे. एका परदेशी न्यायाधिकरणाने त्यांना परदेशी नागरिक म्हणून घोषित केल्यानंतर एका नजरबंदी केंद्रात ठेवण्यात आले होते. या घोषणेनंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती आणि पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे म्हटले होते.

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