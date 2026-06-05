Women Deportation: ‘विदेशी’ ठरवलेल्या महिलांच्या हकालपट्टीला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; केंद्र सरकारकडे मागितलं उत्तर, प्रकरण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममधील दोन महिला, सालेहा खातून आणि सरभानू बेगम यांच्या प्रत्यार्पणाला स्थगिती दिली आहे. एका परदेशी न्यायाधिकरणाने त्यांना परदेशी नागरिक म्हणून घोषित केल्यानंतर एका नजरबंदी केंद्रात ठेवण्यात आले होते. या घोषणेनंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती आणि पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे म्हटले होते..न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयाने सालेहा आणि सर्भानू बेगम, तसेच इतर दोन महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकांची दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संवेदनशील प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगणारी नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले..India Nepal Dispute: भारताचं महत्त्व नेपाळला उमगलं! तणावानंतर आता मैत्रीचा हात; बालेन शाहांनी वाढवला राजनैतिक संवाद.न्यायालयाने पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी निश्चित केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर सालेहा आणि सर्भानू कोठडीत राहिल्या, तर पुढील तारखेपर्यंत त्यांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवले जाणार नाही. हे प्रकरण आसाम परदेशी न्यायाधिकरणाच्या चौकशीतून उद्भवले आहे. ज्याने या महिलांना परदेशी घोषित केले होते. त्यांच्या अटकेनंतर त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती..सरकारने त्यांना परदेशी घोषित केल्याच्या निषेधार्थ सालेहा खातून आणि सरभानू बेगम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, जिथे न्यायालयाने त्यांच्या प्रत्यार्पणाला स्थगिती दिली. सालेहा खातून यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्या एक ५० वर्षीय गरीब आणि अशिक्षित महिला असून, त्यांना २ मार्च २०२६ पासून आसामच्या गोलपारा नजरबंदी केंद्रात डांबून ठेवण्यात आले आहे. .Nepal Customs Duty: भारतातून आणलेल्या सामानावरील शुल्क सवलत वाढली! नेपाळ सरकारचा मोठा निर्णय; सीमेलगतच्या नागरिकांना मोठा फायदा.त्यांचा दावा आहे की, त्यांचे वडील अहसान अली आणि आई कोरपुलजन यांची नावे १९७१ पूर्वीच्या मतदार नोंदी आणि एनआरसीच्या जुन्या माहितीत समाविष्ट आहेत. त्या भारतीय नागरिक असल्याचा दावा करतात आणि याच्या समर्थनार्थ त्यांनी पुरावे सादर केले आहेत. त्यांच्याच देशात त्यांना परकी ठरवले जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे. आता सर्वांचे लक्ष १६ जुलै रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.