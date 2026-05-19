Supreme Court : सार्वजनिक ठिकाणांवरुन कुत्री हटवली जाणार, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश, श्वानप्रेमींची याचिका फेटाळली

सुप्रीम कोर्टाने श्वान प्रेमींना मोठा झटका दिला आहे. त्यांच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशात बदल करण्यास नकार दिला; या आदेशान्वये रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक संस्था व ठिकाणांवरून मोकाट कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. कोर्टाने स्पष्ट केले की, कठोर वास्तवाकडे कोणीही कानाडोळा करू शकत नाही..आपल्या मागील निर्देशांचे समर्थन करताना, कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की, मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटना हा सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. न्यायापीठाने नमूद केले की, देशभरात नोंदवल्या गेलेल्या अनेक घटनांमध्ये लहान मुलांचे कुत्र्यांनी लचके तोडले आहेत, वृद्धांवर हल्ले झाले आहेत आणि अगदी परदेशी पर्यटकांनाही याचा फटका बसला आहे..सार्वजनिक ठिकाणांवरून कुत्र्यांना हटवण्याची आवश्यकता कोर्टाने पुन्हा अधोरेखित केली.कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की, ही समस्या आता प्रचंड मोठी झाली आहे आणि मागील निर्देश देऊनही, तळागाळातील पातळीवर या समस्येच्या निवारणामध्ये गंभीर त्रुटी अजूनही कायम आहेत..सरकारांचे कर्तव्य...सुप्रीम कोर्टाने यावर भर दिला की, लहान मुले आणि वृद्धांना अशा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी एकटे सोडले जाऊ शकत नाही. जीवनाचे रक्षण करणे आणि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे सरकारांचे कर्तव्य आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवरून मोकाट भटक्या कुत्र्यांना हटवून त्यांना निवारा केंद्रांमध्ये हलवण्याचे निर्देश देणारा आपला मागील आदेश मागे घेण्यास किंवा त्यात शिथिलता आणण्यास न्यायालयाने नकार दिला.