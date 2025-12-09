देश

आईच्या जातीच्या आधारे मुलीला मिळाले SC प्रमाणपत्र; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीला आईच्या जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय दिला. मद्रास हायकोर्टाने दिलेला निकाल कायम ठेवत या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
SC Upholds Madras High Court Order on Caste Certificate

SC Upholds Madras High Court Order on Caste Certificate

esakal

सूरज यादव
Updated on

एका अल्पवयीन मुलीला तिच्या आईच्या जातीच्या आधारे एससी प्रमाणपत्र जारी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं परवानगी दिलीय. शिक्षणाशी संबंधित आवश्यकता लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानं हा दुर्मीळ निकाल दिला. पाँडिचेरीतील एका मुलीला तिच्या आईच्या आदि द्रविड जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र देण्यास परवानगी दिलीय. सर्वोच्च न्यायालयात वडिलांच्या जातीला मुलाची जात मानण्याच्या परंपरागत नियमाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल आहेत. त्यावर अद्याप अंतिम निकाल देण्यात आलेला नाही. अशा स्थितीत आईच्या जातीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Court
Madras High Court
sc
caste certificate

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com